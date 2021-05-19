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Международный порт Джурджулешть

ЕБРР выкупил компанию - оператора морского порта Джурджулешты

© Photo : Facebook / Guvernul Republicii Moldova
Экономика
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Sputnik Молдова
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Ранее банк заявил о попытке рейдерского захвата порта и отметил, что инвестиционные обязательства не были выполнены.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрел 100 процентов капитала Danube Logistics Group. Сделка состоялась 7 мая, и, таким образом, ЕБРР стал единственным эффективным бенефициаром компании - оператора Международного свободного порта Джурджулешты.

Международный порт Джурджулешть
© Photo : Facebook / ICS Danube Logistics SRL
Рейдерский захват или взыскание долгов - в Джурджулештском порту новый скандал

Банк собирается привлечь международных инвесторов для поддержки и дальнейшего развития порта, говорится в сообщении на официальном сайте ЕБРР. Кроме того, финансовое учреждение выразило надежду, что в ближайшем будущем будут реализованы все инвестиционные обязательства в соответствии с Инвестиционным соглашением 2004 года, которые не были выполнены.

ЕБРР, который является крупнейшим иностранным инвестором в Республике Молдова с общим объемом инвестиций в 1,4 миллиарда евро, поддерживал строительство и эксплуатацию Международного свободного порта Джурджулешты с 1995 года, говорится в сообщении банка. В 2013 году ЕБРР заменил Credit Suisse в качестве основного экономического бенефициара работы порта после рефинансирования непогашенной задолженности Danube Logistics перед Credit Suisse.

В марте компания Danube Logistics распространила пресс-релиз, в котором сообщила о попытке незаконного захвата контроля над портом Джурджулешты. ЕБРР тогда же заявил, что примет меры для защиты своих финансовых интересов в рамках проекта и для дальнейшего развития порта.

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Теги:
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