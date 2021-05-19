Станет ли рынок газомотороного топлива приоритетным в Молдове

Глава "Молдовагаз" рассказал о проекте по тестовому испытанию в нескольких городах Молдовы специальной автотехники, оснащенной газобаллонным оборудованием.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан выступил на Международной конференции "Управление рисками в энергетике - 2021", в которой также приняли участие руководители профильных министерств России и Турции, представители Международного энергетического форума, Форума стран экспортеров газа, Всемирной угольной ассоциации.

В ходе мероприятия Вадим Чебан рассказал о перспективах развития в Молдове рынка газомоторного топлива и сети заправочных компрессорных станций (АГНКС), сообщает пресс-служба предприятия.

Так, глава "Молдовагаза" сообщил о проекте по тестовому испытанию в нескольких городах страны специальной автотехники, оснащенной газобаллонным оборудованием. По предварительным данным, она почти вдвое экономичнее дизельного топлива и ежегодно позволяет экономить, по словам Вадима Чебана, свыше 90 тысяч леев только на одной машине.

Он отметил также, что за последние 10 лет емкость рынка газомоторного топлива в республике выросла в четыре раза, также возросла и перспективность перевода на него муниципального общественного и коммунального транспорта.

Кроме того, Чебан напомнил, что возглавляемое им предприятие присоединилось к Нефтегазовому партнерству по метану, созданному в 2014 году, и сообщил о почти двукратном снижении потерь природного газа в распределительных сетях страны за последнее десятилетие.

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