Непогода в Молдове: какой ущерб ливни и ветер нанесли аграриям Гагаузии

Обильные осадки и ветер повлекли за собой неприятности для агрохозяйств, расположенных на юге Молдовы.

КОМРАТ, 19 мая - Sputnik, Максим Топал. В селе Томай Чадыр-Лунгского района ветер уничтожил часть урожая ячменя.

Руководитель частного предприятия Игорь Акбаш отметил, что пострадали не менее 60 гектаров культуры. Оценить ущерб в полном масштабе пока невозможно из-за отсутствия доступа людей и техники на поля. По словам фермера, урон по состоянию на понедельник составил не менее 30-40%, однако ливни в ночь на среду усугубили ситуацию.

"Сегодня ночью тоже шел дождь, думаю, ущерб вырос еще больше. Сможет ли восстановиться этот ячмень, как мы его уберем, пока еще неизвестно, потому что ячмень как раз начал колоситься. У нас 200 гектаров ячменя, а полегло 60-70 гектаров. Даже если допустить минимальный урожай в четыре тонны с гектара - это уже 250 тонн ячменя, в денежном выражении это 700-800 тысяч леев", - рассказал Sputnik Игорь Акбаш.

Как отметил начальник управления агропромышленного комплекса Гагаузии Андрей Димитрогло, сообщений о значительных повреждениях других сельхозугодий не поступало.

"По поводу ячменя, когда богатый урожай - тяжелые колосья. Это такая культура, которая полегает быстро. У нас такое почти каждый год происходит. Других же сообщений об уронах нет. В целом дожди хорошие, мы им рады, они нужны. Выпали осадки от 15 до 30 миллиметров. Все культуры развиваются нормально", - сказал Андрей Димитрогло.

Если погода стабилизируется, масштабы нанесенного стихией урона аграриям станут известны в течение нескольких дней.

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