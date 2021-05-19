Экономический прогноз: что предсказывает Молдове Всемирный банк в 2021 году

Всемирный банк прошелся по Молдове экономическим прогнозом на текущий год, а также предположил, что может ждать страну в 2022 и 2023 годах.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. ВВП Молдовы вернется к показателю в 3,8% в 2021 году, если в республике сложатся благоприятные для этого условия, которые зависят в том числе и от кампании по вакцинации против COVID-19. Таков прогноз представительства Всемирного банка в республике, который был опубликован на официальном сайте организации в среду.

"Неопределенность, связанная с развитием пандемии и политических событий, будет держать экономику ниже ее потенциала. Ожидается, что ВВП вернется к 3,8% в 2021 году при более благоприятных условиях, в том числе благодаря кампании по вакцинации", – сказано в отчете.

По оценкам экспертов, молдавская экономика будет набирать обороты благодаря восстановлению располагаемого дохода, отчасти за счет денежных переводов, положительной динамики бюджета (рост заработной платы и трансфертов), а также мягкой денежно-кредитной политики.

"Ожидается, что сниженный мировой спрос в сочетании с недавней засухой ограничит экспорт. Устойчивый импорт, поддерживаемый возобновлением внутреннего спроса, замедлит экономический рост. Предполагается, что большинство секторов восстановятся", – отмечают эксперты, добавляя, что сельскохозяйственный сектор может оказаться лидером в этом смысле после неблагоприятного 2020 года.

Экономисты отмечают, что после серьезного спада, беспрецедентного со времен глобальной рецессии 2009 года, в Молдове будет наблюдаться умеренное восстановление. В ВБ ожидают сохранения экономического роста в 2022 году на уровне 2021-го с медленным достижением своего потенциала в 2023 году.

"Все секторы будут регистрировать восстановление по мере роста доверия потребителей и инвесторов на фоне более благоприятных внешних условий и стимулирующей денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики", – сказано в отчете.

Аналитики считают, что в 2021–2022 годах инфляция останется ниже целевого коридора Национального банка Молдовы в 5% плюс/минус 1,5 процентного пункта с возобновлением роста по мере восстановления.

Во Всемирном банке прогнозируют, что, исходя из предположения о восстановлении экономики Молдовы и основных стран, куда отправляются мигранты, в 2021 году возможно снижение уровня бедности до 12,3%.

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