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Доллар и eвро продолжают расти: курс валют на ближайшие дни

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210519/34806879/dollar-i-euro-prodolzhayut-rasti-kurs-valyut-na-blizhayshie-dni.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 20 мая. Часть валют пятивалютной корзины прибавили в весе по отношению к молдавскому лею.

Яблоки
© Sputnik / Филип Климашевский
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Так, евро немного подорожал и разместился на отметке в 21,6862 лея.

Доллар прибавил меньше бана и будет торговаться по 17,7647 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на 7 банов, а евро взлетел на 37 банов.

Что касается остальных валют, то 20 мая российский рубль сохранил позиции на уровне 0,2410 лея. Украинская гривна подешевела до 0,6476 лея. Румынский лей также немного уступил до 4,4009 в пересчете на нацвалюту.

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