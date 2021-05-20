Фото: в Приднестровье подписали контракт с турецким инвестором

ТИРАСПОЛЬ, 20 мая – Sputnik. В Приднестровье будут перерабатывать пыль дуговой сталеплавильной печи (ДСП) и производить оксид цинка. Такой инвестиционный договор был подписан в правительстве непризнанной ПМР с турецкой компанией.

"Сумма инвестиций – 2,15 миллиона долларов. В этом году запланировано приобретение оборудования. Запуск производства намечен на начало 2022 года", - сообщили в правительственной пресс-службе.

В год компания намерена реализовывать свыше двух тысяч тонн готовой продукции. Предприятие разместят в Рыбницком районе. Сырье будут брать у Молдавского металлургического завода. Оксид цинка используется в различных отраслях промышленности. Применяется также в медицине, косметической индустрии и даже в производстве спичек и батареек.

Турецкая компания работает на отечественном и европейском рынках на протяжении 60 лет. Она реализует около 60 видов продуктов на своих заводах по производству свинца, цинка и меди в Турции и осуществляет экспорт в 50 стран мира.

"Искренне надеемся, что это будет только первым шагом, за которым последуют еще более серьезные шаги в плане инвестиций с нашей стороны. Мы будем надеяться, что наши отношения не только в лице нашей компании, но и всей Турции, будут мостом между Приднестровьем и Турецкой Республикой", – сказал представитель компании Бахри Джан Экмекджи.

© Photo : Правительство Приднестровья В Правительстве подписали инвестиционный договор с турецкой компанией

Глава исполнительного органа власти Александр Мартынов отметил, что поддержание благоприятного инвестиционного климата является одним из ключевых приоритетов.

"Именно для этого был принят закон об инвестициях. Помимо ключевых налоговых льгот, которые направлены на повышение рентабельности бизнеса, мы предусмотрели относительно новый инструмент для Приднестровья – стабильность законодательства с момента подписания инвестконтракта на протяжении десяти лет", – подчеркнул он.

© Photo : Правительство Приднестровья В Правительстве подписали инвестиционный договор с турецкой компанией

В 2020 году было подписано пять договоров с инвесторами. Проекты связаны с сельским хозяйством, производством металлических изделий и переработкой автошин.

На очереди – еще один инвестиционный проект по производству железобетонных свай.

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