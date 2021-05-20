Могут ли еще вырасти цены на топливо в Молдове: что говорят эксперты

В республике стоимость топлива продолжают расти. С начала года заправочные компании поднимали цены на горючее иногда даже по несколько раз в месяц.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Есть предпосылки, что цены на топливо в Молдове снова вырастут, однако вместе с внедрением новой методологии ограничения цен на горючее тенденции на рынке нефтепродуктов могут стабилизироваться.

"Если после 1 января существовали некоторые условия для подорожаний, в первую очередь повышение акциза на 40 банов за один литр, внезапное уменьшение пассажиро- и грузоперевозок, то для следующих волн роста цен нет оправдания, и, возможно, основная мотивация топливных компаний – увеличить маржу прибыли", – заявил в эфире радиостудии Sputnik экономист Роман Киркэ.

Эксперт полагает, что политическая неопределенность и тот факт, что Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) не будет прибегать к срочному внедрению механизма предела цен, – это основные аргументы, которые могут быть основой возможных подорожаний.

"Мы уже практически подобрались к цене в один евро за литр бензина Premium. В ЕС цены варьируются от менее одного до 1,25-1,3 евро. То есть мы достигаем европейских цен. Однако в структуре европейской цены размер акциза гораздо больше, чем в Молдове и достигает порядка 60% из этих, условно говоря, 1,25 евро", – уточнил Киркэ.

Новый закон о рынке нефтепродуктов был опубликован в "Официальном мониторе" 14 мая и вступил в силу. В течение месяца эксперты НАРЭ должны разработать и утвердить методологию расчета и применения цен на топливо.

Дискуссии в НАРЭ

В четверг Агентство по регулированию в энергетике организовало публичные слушания по вопросу новой методологии регулирования цен на топливо. Основная цель дискуссий – определение оптимальных решений для реализации новых правил, чтобы созданный механизм сохранял баланс между защитой интересов конечного потребителя и обеспечением прозрачности функционирования рынка нефтепродуктов.

В слушаниях приняли участие представители топливных компаний. Некоторые из них выразили недоумение в связи с некоторыми положениями нового закона о рынке нефтепродуктов, аргументировав это существующими правилами бухгалтерского учета, а также техническими особенностями процесса импорта, хранения, оптовой и розничной торговли горючим.

"Исходя из закона, из которого следует, что цены будут меняться раз в две недели, может произойти, что на одну и ту же партию товара цена будет меняться два-три-четыре раза. К примеру, товар поступает по счету с одной суммой, затем цена котировок снижается, максимальная цена продажи меняется, и необходимо снижать цену, но физически это невозможно с точки зрения бухгалтерии. Невозможно продавать по минус два лея от цены, по которой покупалось. Над этой проблемой тоже надо подумать", – сказал представитель одной из топливных компаний Вадим Афтени.

Представитель другой топливной компании Ион Мура обратил внимание на то, что необходимо ввести другую систему учета, чтобы устанавливать цены на заправках. "У нас есть дополнительная просьба – обратить внимание на расчет специфичной маржи, которая будет устанавливаться вами (НАРЭ – ред.) каждые полгода. Следует также учитывать влияние снижения розничных продаж из-за пандемии COVID-19. Розничные цены тоже будут регулироваться", – сказал он.

Специалисты НАРЭ приняли к сведению все поступившие предложения и возражения участников дискуссий и намерены детально проанализировать их, чтобы итоговый проект был не только применимым, но и соответствовал последним законодательным изменениям.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova