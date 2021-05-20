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Падение доллара и евро: курс валют на ближайшие дни

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210520/34819984/padenie-dollara-i-evro-kurs-valyut-na-blizhayshie-dni.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 21 мая. Часть валют пятивалютной корзины уступили позиции по отношению к молдавскому лею.

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Так, евро немного потерял в цене и разместился на отметке в 21,6372 лея.

Доллар "похудел" на два бана и будет торговаться по 17,7427 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на 7 банов, а евро взлетел на 37 банов.

Что касается остальных валют, то 21 мая российский рубль сохранил позиции на уровне 0,2410 лея. Украинская гривна подешевела до 0,6458 лея. Румынский лей также немного уступил до 4,3909 в пересчете на нацвалюту.

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