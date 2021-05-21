В Приднестровье планируют усилить контроль над добычей полезных ископаемых

ТИРАСПОЛЬ, 21 мая – Sputnik. В Приднестровье собираются создать межведомственную рабочую группу, которая разработает меры для того, чтобы усилить контроль над добычей полезных ископаемых. Об этом говорилось на совещании в исполнительном органе власти региона.
"В течение месяца рабочая группа должна выработать эффективный комплекс мер, направленных на повышение контроля над разработкой и добычей полезных ископаемых и усиления ответственности за нарушения требований законодательства", - отметили в правительственной пресс-службе.
Недавно были выявлены факты незаконного вывоза с территории Приднестровья полезных ископаемых и уклонения от уплаты налогов. В этой связи профильные ведомства выработали предложения по решению ситуации. В ближайшее время будет налажено сотрудничество между организациями, которое позволит сопоставлять данные о добытых и экспортируемых ресурсах.
Среди предложений – ужесточение санкций природоохранного законодательства и увеличение административных штрафов.
"Мы теряем достаточно большие суммы налогов, теряем качество наших дорог, а в конечном счете в выигрыше немногие. Все это требует выработки дополнительных механизмов контроля. Если хоть какое-то требование государства со стороны разработчиков карьера не выполняется, то лицензия отзывается, а карьер изымается", - отметил глава исполнительной власти Александр Мартынов.
При этом он обратил внимание на то, что госпредприятие "Тирнистром" в состоянии обеспечить разработку карьеров своими силами и аккумулировать доходы в казне.
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