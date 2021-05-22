Кредитные истории: зачем жители Молдовы влезают в долги

В Нацбанке республики рассказали, на какие нужды чаще всего жители Молдовы берут кредиты и по каким средним процентным ставкам.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. В апреле 2021 года объем новых выданных кредитов достиг 3646,1 миллиона леев, что на 56,4% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Такие данные приводятся в отчете Национального банка Молдовы.

По-прежнему самыми популярными остаются кредиты в национальной валюте – порядка 75,9%. С точки зрения сроков привлекательнее остальных оказались займы с погашением в течение двух-пяти лет (52,9% от общего объема).

"Кредиты в национальной валюте представлены большей частью займами для физических лиц (48,2%) и нефинансовым коммерческим обществам (44,9%). В составе предоставленных кредитов нефинансовым коммерческим обществам 46,7% принадлежат торговле", – добавили в Нацбанке.

Кредиты в иностранной валюте пользовались спросом в основном среди нефинансовых коммерческих обществ (96,8%), где на торговлю пришлась наибольшая доля (61,1%).

Средняя процентная ставка по кредитам в молдавских леях составила 7,05%, в иностранной валюте – 3,99%.

С точки зрения целевого назначения большая часть займов приходится на потребительские кредиты (66,2%). В среднем они выдавались под 5,26%. Займы на недвижимость в общем объеме кредитов занимают порядка 31%. Средняя процентная ставка по таким займам составила 6,58%.

Исходя из данных Нацбанка, 94,8% от всего объема кредитов на недвижимость выдавались в национальной валюте. Потребительские займы тоже предоставлялись преимущественно в молдавских леях (99,5%).

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