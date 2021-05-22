Эксперты пророчат Молдове несколько рекордов в 2021 году: о чем речь

Как минимум один абсолютный рекорд может быть в Молдове в этом году. Кроме того, специалисты обращают внимание на то, что по еще одному показателю страна достигнет максимальных значений за последние семь лет.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. За первые четыре месяца 2021 года объем денежных переводов в Молдову достиг 513 миллионов долларов, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 33%, если сравнивать со средним показателем за последние 15 лет. Об этом сообщил в своем блоге экономист Вячеслав Ионицэ.

"Указанная сумма – абсолютный рекорд для Молдовы, и на 7,5% превышает предыдущий рекорд, установленный в 2008 году", – отметил аналитик.

По его словам, денежные переводы по официальным каналам представляют лишь 80% от всех денег, пересылаемых гражданами Молдовы домой. "То есть общая сумма, которая поступила в нашу страну, составляет как минимум 640 миллионов долларов. Этот факт также подтверждается и увеличением чистого предложения валюты со стороны физических лиц на валютном рынке, которое в этом году достигнет максимального уровня за последние семь лет", – добавил Ионицэ.

Однако, как уточнил экономист, на рынке наблюдается небольшой дефицит иностранной валюты, вызванный увеличением спроса на нее со стороны предпринимателей.

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"На наш взгляд, это связано со специфическим процессом в Молдове накануне выборов, когда спрос на иностранную валюту со стороны экономических агентов значительно возрастает. Но в этом году это явление намного слабее, чем на выборах в прошлом", – уточнил эксперт.

Как отметил специалист, в этом году Национальный банк провел небольшие интервенции на валютном рынке на общую сумму 14 миллионов долларов США, что несопоставимо с 200-250 миллионами долларов ранее.

"В заключение можно сказать: первое – в 2021 году у нас будет рекордный объем денежных переводов; второе – предложение иностранной валюты от физических лиц будет на максимальном уровне за последние семь лет; третье – парламентские выборы очень слабо влияют на валютный рынок, чтобы не сказать "совсем"; четвертое – Нацбанк проводит небольшие интервенции на валютном рынке, более формально, чем по необходимости; пятое – соответственно, валютный рынок и обменный курс молдавского лея останутся стабильными в этом году", – сказал Ионицэ.

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