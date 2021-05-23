Что приготовили евро и доллар: курс валют на начало недели

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 23 мая. После выходных большинство основных игроков пятивалютной корзины окажутся в плюсе. Отличится лишь доллар, который подешевеет на три бана, до 17,7143 лея.

Евро незначительно укрепится, до 21,6495 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на 7 банов, а евро взлетел на 37 банов.

Что касается остальных валют, то 23 мая в небольшом плюсе окажутся российский рубль, который подорожает до 0,2412 лея, украинская гривна поднимется до 0,6459 лея, а румынский лей – до 4,3942 в пересчете на нацвалюту.

В выходные доллар торгуется по 17,7427 лея, евро – по 21,6372 лея, российский рубль – по 0,241 лея, украинская гривна – 0,6458 лея, а румынский лей – 4,3909 лея.

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