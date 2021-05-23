Кубышка в кризис: как жители Молдовы хранят свои деньги

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. В апреле нынешнего года объем новых привлеченных депозитов составил 2022,4 миллиона леев, увеличившись на 66,1% в сравнении с показателями за второй весенний месяц 2020-го. Такие данные приводятся в отчете Национального банка Молдовы.

Объем вкладов в национальной валюте составил 1378,9 миллиарда леев (+88,4% за год), а в иностранной валюте в пересчете на местное платежное средство – 643,5 миллиона леев (+32,6%).

Самыми востребованными оказались депозиты физических лиц – 70,5% (45% составили депозиты, привлеченные в леях, 25,5% – в иностранной валюте).

Наиболее привлекательными с точки зрения сроков стали депозиты от двух до пяти лет (38,7% от всех привлеченных срочных депозитов). Следует отметить, что самая большая доля по категориям клиентов пришлась на привлеченные депозиты от физических лиц – 28,3%.

Средняя ставка по новым привлеченным депозитам в национальной валюте равна 3,53%, в иностранной валюте – 0,61%.

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По данным Нацбанка, в сравнении с апрелем прошлого года средняя процентная ставка снизилась как по депозитам в молдавских леях, так и в иностранной валюте.

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