Самые дорогие квартиры в Кишиневе: как часто покупают элитное жилье

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Цены на недвижимость, несмотря на пандемию и вопреки ожиданиям некоторых, cтали не падать, а, наоборот, расти. Причин тому несколько. Во-первых, за прошедший пандемический год в республике строили и сдавали в эксплуатацию гораздо меньше жилья, чем ранее. Во-вторых, сузились и возможности вложения денег.
"Это уникальные продажи. С одной стороны таких квартир считанное количество, с другой стороны, и покупателей таких - считанное число... Мы твердо приближаемся не только в элитных районах, а скоро будет так, что средняя цена по Кишиневу на новую квартиру с хорошим ремонтом в новострое приближается к 1000 евро за квадратный метр", – заявил в комментарии Sputnik эксперт по рынку недвижимости Николай Остафийчук.
Как пояснил собеседник, цены в 200, 300 и 400 тысяч евро за квартиры зависят в первую очередь, конечно, от метража.
"Правда квартиры с такой большой площадью, если речь идет, к примеру, о 300 тысячах евро, то это метраж должен быть 200 и больше, не сильно востребованы. Но у людей, имеющих такие деньги, могут быть свои вкусы. Их единицы, поэтому ориентироваться на их вкусы для статистики невозможно", – уточнил эксперт.
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Председатель Союза агентств по недвижимости Илья Сопивник рассказал, что продажа такого элитного жилья проходит дольше, но подобные квартиры однозначно продаются.
"У нас есть богатые люди, которые могут себе это позволить. Это один момент. Второй момент – есть альтернатива – либо ты покупаешь квартиры подороже, либо дом. Есть те, кто не хочет приобретать дома, и с большим удовольствием отдают предпочтение квартире, если это пентхаус, последний этаж, большой метраж", – отметил собеседник.
По его словам, наибольшим спросом пользуются все-таки объекты недвижимости - плюс-минус до 50 тысяч евро.
"Речь идет о двухкомнатных или однокомнатных квартирах на вторичном рынке. В новостройках либо однушки или с ливингом, либо двушки с белым вариантом или с минимальным ремонтом", – добавил Сопивник.
Средняя стоимость одного квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в Кишиневе в апреле составила 520 евро, а в новостройках – 653 евро. Таковы данные агентства недвижимости Lara.
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