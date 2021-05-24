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Лей возвращает утерянные позиции: курс валют на вторник

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210524/34868756/ley-vozvraschaet-uteryannye-pozitsii-kurs-valyut-na-vtornik.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 25 мая. После выходных все игроки пятивалютной корзины окажутся в минусе. Доллар подешевеет на три бана, до 17,6850 лея.

Роман Киркэ
© Sputnik / Mihai Caraus
Киркэ: почему дешевеет лей и стоит ли массово скупать валюту в Молдове

Евро потеряет четыре бана и опустится до 21,6032 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на 7 банов, а евро взлетел на 37 банов.

Что касается остальных валют, то 25 мая в небольшом минусе окажется российский рубль, который подешевеет до 0,2402 лея, украинская гривна опустится до 0,6442 лея, а румынский лей – до 4,3862 в пересчете на нацвалюту.

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