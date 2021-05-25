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Ситуация на валютном рынке Молдовы: что ждет доллар и евро

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 26 мая. Большинство игроков пятивалютной корзины окажутся в небольшом плюсе. Евро, к примеру, станет тверже на два бана и закрепится на уровне в 21,6214 лея.

Доллар, напротив, подешевеет на три бана – до 17,6515 лея.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на 7 банов, а евро взлетел на 37 банов.

Что касается остальных валют, то 26 мая в небольшом плюсе окажется российский рубль, который подорожает до 0,2404 лея, румынский лей укрепится до 4,39 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна опустится до 0,6427 лея.

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