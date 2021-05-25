Топливо в Молдове дорожает: почему так происходит

Экс-премьер Молдовы прокомментировал рост цен на топливо, который продолжается с начала 2021 года. По его мнению, как НАРЭ, так и топливные компании должны выступить с объяснениями.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику считает, что граждане республики должны получить объяснения по поводу непрекращающегося роста цен на топливо. В противном случае в обществе формируются различного рода подозрения. Такое мнение экс-глава правительства озвучил в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

© Sputnik / Mihai Caraus Ион Кику

"Людям нужна информация о том, почему и как растут цены. Но ни Национальное агентство в области энергетики (НАРЭ), ни операторы не предоставляют достаточно данных об этом. НАРЭ должно быть более открытым и четко объяснять, почему происходят определенные вещи.

Не думаю, что нужно слишком много навыков, чтобы предоставлять обществу информацию. Если бы у нас она была, мы бы не делали собственных предположений. Операторы также должны информировать общество, приводить аргументы, когда они хотят увеличить или уменьшить цену. Нет прозрачности, поэтому в обществе возникают подозрения", – отметил Кику.

Новый закон о рынке нефтепродуктов вступил в силу после того, как был опубликован 14 мая в "Официальном мониторе" (Официальном вестнике) страны. Таким образом, НАРЭ вернется к формуле, которая действовала до 2018 года, когда каждые две недели устанавливался предел цен на топливо. В течение месяца НАРЭ должно разработать и утвердить методологию расчета и применения цен на топливо. В новом документе будут установлены и штрафы для топливных компаний в случае необоснованного повышения цен.

"Топливные компании могут получить большие штрафы, но их нужно очень хорошо аргументировать. Но они не должны быть политизированы, а иметь четкое обоснование, иначе есть риск судебных разбирательств, на которые государство может израсходовать средства, превышающие суммы штрафов. Или мы как государство рискуем потерять свои инвестиции и не выйдем из экономического тупика", – считает Кику.

Отметим, что если на мировых рынках стоимость барреля нефти постоянно снижается, то в республике цены на нефтепродукты значительно выросли. Некоторые экономические аналитики считают, что в ближайший период есть предпосылки для роста цен на топливо, но с внедрением НАРЭ новой методологии тенденции на рынке нефтепродуктов могут стабилизироваться.

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