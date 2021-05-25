19:54 25 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.60
  • USD17.69
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Заправочный пистолет. Архивное фото

Топливо в Молдове дорожает: почему так происходит

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Экономика
Получить короткую ссылку
102 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/19/34878689.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210525/34878703/toplivo-v-moldove-dorozhaet-pochemu-tak-proiskhodit.html

Экс-премьер Молдовы прокомментировал рост цен на топливо, который продолжается с начала 2021 года. По его мнению, как НАРЭ, так и топливные компании должны выступить с объяснениями.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику считает, что граждане республики должны получить объяснения по поводу непрекращающегося роста цен на топливо. В противном случае в обществе формируются различного рода подозрения. Такое мнение экс-глава правительства озвучил в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

Ion Chichu
© Sputnik / Mihai Caraus
Ион Кику

"Людям нужна информация о том, почему и как растут цены. Но ни Национальное агентство в области энергетики (НАРЭ), ни операторы не предоставляют достаточно данных об этом. НАРЭ должно быть более открытым и четко объяснять, почему происходят определенные вещи.

Не думаю, что нужно слишком много навыков, чтобы предоставлять обществу информацию. Если бы у нас она была, мы бы не делали собственных предположений. Операторы также должны информировать общество, приводить аргументы, когда они хотят увеличить или уменьшить цену. Нет прозрачности, поэтому в обществе возникают подозрения", – отметил Кику.

Новый закон о рынке нефтепродуктов вступил в силу после того, как был опубликован 14 мая в "Официальном мониторе" (Официальном вестнике) страны. Таким образом, НАРЭ вернется к формуле, которая действовала до 2018 года, когда каждые две недели устанавливался предел цен на топливо. В течение месяца НАРЭ должно разработать и утвердить методологию расчета и применения цен на топливо. В новом документе будут установлены и штрафы для топливных компаний в случае необоснованного повышения цен.

Ромен Киркэ
© Sputnik / Mihai Caraus
Киркэ: когда остановится рост цен на топливо

"Топливные компании могут получить большие штрафы, но их нужно очень хорошо аргументировать. Но они не должны быть политизированы, а иметь четкое обоснование, иначе есть риск судебных разбирательств, на которые государство может израсходовать средства, превышающие суммы штрафов. Или мы как государство рискуем потерять свои инвестиции и не выйдем из экономического тупика", – считает Кику.

Отметим, что если на мировых рынках стоимость барреля нефти постоянно снижается, то в республике цены на нефтепродукты значительно выросли. Некоторые экономические аналитики считают, что в ближайший период есть предпосылки для роста цен на топливо, но с внедрением НАРЭ новой методологии тенденции на рынке нефтепродуктов могут стабилизироваться.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Эксперт о новой методологии установления цен на топливо: недоработанный закон
Могут ли еще вырасти цены на топливо в Молдове: что говорят эксперты

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Боб Дилан выступает в Лос-Анджелесе.
Фото: Боб Дилан и его "бесконечная жизнь" в искусстве
USA: Pilot dead after military plane crashes in Las Vegas
Видео: смертельное крушение – самолет разбился недалеко от Лас-Вегаса
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться