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Государственная Налоговая Служба

Налоговая: услуги по ремонту - это предпринимательская деятельность

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
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Государственная налоговая служба особо подчеркивает: ремонтные работы входят в перечень видов деятельности, попадающих под действие Лицензии предпринимателя.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Государственная налоговая служба Молдовы проинформировала общество, что оказание различных услуг по ремонту, рекламируемых посредством интернет-ресурсов, расценивается ведомством как сектор экономики "с высоким риском фискального несоблюдения".

ГНС напоминает, что любая деятельность, осуществляемая лицом с целью получения дохода, за исключением работы, выполняемой по трудовому договору, является предпринимательской деятельностью.

Налоговый кодекс
© Photo : Serviciul Fiscal de Stat
Какими полномочиями будет наделена государственная налоговая служба

"Предпринимательство, выражающееся в оказании услуг по ремонту, включено в перечень видов деятельности, попадающих под действие Лицензии предпринимателя. Таким образом, согласно Закону о предпринимательстве и предприятиях, любой бизнес должен быть зарегистрирован до начала экономической деятельности", - сообщает официальный сайт Государственной налоговой службы Молдовы.

В ведомстве подчеркивают: физические лица, которые намереваются осуществлять деятельность на основании патента предпринимателя, должны подать заявку на его выдачу. К заявке должен быть приложен целый ряд документов, среди которых: документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в размере, соответствующем сроку действия патента, документы, подтверждающие уплату взноса государственного социального страхования, документы, подтверждающие статус застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования.

Заявление можно подать в Государственную налоговую службу онлайн через сервис "e-Application" заказным письмом по электронной почте (в виде электронного документа с электронной подписью) или напрямую в одном из ближайших к месту жительства филиалов ГНС.

За дополнительной информацией ведомство призывает граждан обращаться в Единый информационный центр Государственной налоговой службы: 0 8000 1525 (звонок бесплатный).

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