Глава "Молдовагаз" – Sputnik: изменятся ли до конца 2021 года тарифы на газ

Председатель совета директоров "Молдовагаз" рассказал о том, как формируется цена на газ, а также о динамике на специализированных биржах.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Грядущие парламентские выборы не влияют на тарифную политику на газ. Об этом в интервью в пресс-центре Sputnik Молдова заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Грядущие парламентские выборы ни в коем случае не влияют на тарифную политику. Есть закон о природном газе, есть методологии Национального агентства по регулированию в энергетике, разработанные и утвержденные достаточно давно, по которым мы формируем и представляем расчеты для утверждения конечных тарифов для потребителей", – сказал Чебан.

По его словам, "ситуация прошлого года однозначно не повторится". "В прошлом году, если на биржах были цены 70 долларов за тысячу кубометров, и мы видели очень большой объем предложений, особенно летом, и падение было такое… можно сказать в первый раз за современную историю наблюдения со времен создания этих газовых биржевых хабов, то в этом году предложений уже намного меньше и в Европе, и в регионе", – отметил глава "Молдовагаз".

Он обратил внимание на то, что если в 2020-м была довольно теплая и мягкая зима, в то же время в подземных газохранилищах скопились довольно большие запасы топлива, а кроме того, был подписан договор о транзите газа между "Газпромом" и "Нафтогазом". Все это повлияло на снижение цен.

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"Плюс ко всему было большое предложение со стороны американских и катарских производителей сжиженного природного газа, которые тоже хлынули в Европу. Ну и, соответственно, пандемия, которая внесла свои коррективы в снижение цен на нефть. Это все повлияло также на цены за газ. В этом году мы видим совсем другое. Была если не холодная зима, то холодная весна – в марте и апреле наблюдались довольно низкие температуры. Потребление в апреле выросло примерно на 30%, при этом мощности, которые нам могли предоставить поставщики, в том числе со стороны Украины, были очень ограничены. Я не хочу делать прогнозов, но период низких цен на природный газ закончился", – отметил Чебан.

Что касается повышения, то, как подчеркнул глава "Молдовагаз", пока у компании есть определенный резерв.

"Мы закупили газ в первом квартале, по скажем так, самым конкурентным ценам в регионе. За счет этого у нас создана определенная "подушка", которая позволяет отстрочить период высоких цен, который, мы видим, уже приближается", – добавил Чебан.

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По его словам, при этом у республики есть гибридная формула – нефтяная привязка, которая идет с определенной временной задержкой и позволяет в самые холодные месяцы – в первый и четвертый кварталы года– получать более выгодную цену для компании и потребителей.

"Мы не преследуем цель повышать все время тарифы. В прошлом году мы их понизили, но в этом случае мы не будем обращаться в НАРЭ перед выборами с вопросом о повышении тарифов. Пока таких предпосылок мы не видим. Но все будет зависеть от ситуации в третьем и четвертом кварталах. Если на рынках сохранится такая ситуация, как сейчас, то в принципе должна быть какая-то стабилизация, корректировка. Будем наедятся, что без особых шоков мы придем к хорошим результатам. Но еще раз: не хочу делать прогнозов и планировать такие вещи. Потому что любой шок на рынке – это сразу реакция, ажиотаж, спекуляции. Это все отражается на биржах", – сказал Чебан.

По его словам, голубое топливо Молдова закупает напрямую у "Газпрома" без каких-либо посредников. "Новый контракт, который мы уже обсуждаем, будет принимать во внимание интересы "Молдовагаз" и потребителей в формировании справедливого, не дешевого, не дорого, а именно справедливого ценообразования", – подчеркнул Чебан.

Газ в республику поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту.

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