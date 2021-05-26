Какие резервы природного газа есть у Молдовы и как его тратили в этом году

Компания-поставщик природного газа обязана иметь резерв голубого топлива на случай чрезвычайных ситуаций. Не составляет исключение и АО "Молдовагаз".

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Поставщик природного газа молдавским потребителям располагает запасом этого топлива, накапливающегося в хранилищах Румынии и на Украине, рассказал в пресс-центре Sputnik Молдова председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Он уточнил, что резерв составляет 20% от общего количества природного газа, поставляемого потребителям в отопительный сезон.

"Есть международный стандарт для всех поставщиков последнего звена, каким и является "Молдовагаз", это порядка 20% от всего газа, необходимого потребителям в сезон. Многие компании и трейдеры делают эти запасы летом, когда цены ниже", – отметил Чебан.

По словам собеседника, газ накапливают в подземных хранилищах в теплый период года, когда закупочные цены на него наиболее выгодны, а в холодный период газ поставляют уже по более высоким сезонным ценам.

Как пояснил Чебан, такая практика абсолютно нормальна и существует во всем мире.

Как подчеркнул глава "Молдовагаз", компания также каждый год пополняет резервы в хранилищах. Чебан считает, что этом году подобная практика особенно помогла компании и молдавским потребителям.

"Поставщику нужно гарантированно иметь запас газа, например, если возрастает на него спрос. Так и произошло в этом году: у нас был резерв, который мы частично использовали в марте и апреле. Запас был сделан в октябре. В противном случае нам надо было бы выйти на биржу и докупить ресурс по более высокой цене", – объяснил гость пресс-центра Sputnik Молдова.

В заключении он отметил, что основной запас природного газа Молдовы находится в хранилищах двух вышеупомянутых соседних стран, однако республика может и на своей территории иметь небольшие запасы.

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