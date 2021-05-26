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Лей продолжает расти: курс валют на четверг

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210526/34895687/Ley-prodolzhaet-rasti-kurs-valyut-na-chetverg.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 27 мая. на этот раз все игроки пятивалютной корзины окажутся в минусе. Доллар подешевеет на два бана, до 17,6390 лея.

Роман Киркэ
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евро потеряет четыре бана и опустится до 21,5857 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на 7 банов, а евро взлетел на 37 банов.

Что касается остальных валют, то 27 мая в небольшом минусе окажется российский рубль, который подешевеет до 0,2398 лея, украинская гривна опустится до 0,6405 лея, а румынский лей – до 4,3866 в пересчете на нацвалюту.

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