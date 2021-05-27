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Газовая плита

Когда "Молдовагаз" начнет переговоры о продлении контракта с "Газпромом"

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210527/34897968/kogda-moldovagaz-nachnet-peregovory-o-prodlenii-kontrakta-s-gazpromom.html

Глава административного совета компании "Молдовагаз" объявил, когда начнутся переговоры о продлении действующего контракта с российским концерном "Газпром".

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Сформирована рабочая группа в рамках компании "Молдовагаз", которая на следующей неделе отправится в Санкт-Петербург для участия в первом раунде дискуссий о продлении действующего контракта на закупку природного газа с российским концерном "Газпром". Об этом в пресс-центре Sputnik Молдова заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. 

"Надеюсь, что сможем продлить контракт на выгодных условиях, как это было в прошлом году", – сказал Чебан.

Газ в республику поступает из РФ транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту. 

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