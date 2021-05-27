Интересна ли российским инвесторам Молдова для выхода на рынки ЕС

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Молдова может стать торговым мостом между Востоком и Западом! Эту избитую фразу в стране вспоминают самые разные молдавские политики на протяжении последних десятилетий. На деле преуспеть в этом отношении стране пока не удалось. Несмотря на наличие зоны свободной торговли с ЕС и беспошлинной территории на пространстве СНГ, ежегодные показатели экспорта растут очень неспешно, хотя потенциально извлечь выгоду из своего политико-географического положения страна может. Дипломаты и политики по-прежнему говорят об этом всерьез.

На встрече губернатора Курской области Романа Старовойта и посла Молдовы в России Владимира Головатюка глава российского региона отметил, что Молдова может быть плацдармом для выхода на европейские рынки курских предприятий и предпринимателей. Sputnik Молдова выяснил у экспертов, насколько это реализуемо в текущих условиях.

Что Молдова продает в ЕС

Начнем с того, что Республика Молдова продает в ЕС сейчас. По данным за доковидный 2019 год экспорт Молдовы в страны Европейского союза в общем составил 1,8 миллиарда долларов.

© Sputnik Структура молдавского экспорта в страны европейского сообщества

По словам экономического эксперта Галины Шеларь, значительная часть экспорта текстильной промышленности построена на давальческом сырье, а компании, которые производят электрооборудование, действуют в Свободных экономических зонах и занимаются лишь сборкой, а не реальным производством.

"Вот вы говорите, смогут ли иностранные инвесторы использовать соглашение с ЕС. А мы сами можем его использовать? У нас объем экспорта очень ровный, это значит, что если мы наращиваем экспорт в одну сторону, то сокращается с другой стороны. То есть, колебания происходят не за счет развития, а за счет переориентации рынка", – говорит специалист.

Инвестиции в Молдову

Прямые иностранные инвестиции в экономику Молдовы, по оценкам Нацбанка, в том же 2019 году составили чуть более 500 миллионов долларов. Это уровень не просто бедных европейских стран: по уровню годовых инвестиций в экономику Молдова в мировом рейтинге соседствует с Никарагуа, Мали и Мадагаскаром.

"Вы говорите про российский бизнес. А давайте возьмем шире, говорить вообще. Объем прямых иностранных инвестиций — он микроскопический. В последние годы он очень маленький. Это меньше, чем у всех Европейских стран. Частных инвестиций нет практически вообще. Большая часть инвесторов получают гарантии вообще не от молдавских властей, а от соответствующих международных организаций", — говорит Шеларь.

По словам эксперта, если посмотреть на крупные инвестиции в молдавскую экономику, окажется, что это деньги не частных инвесторов, а деньги, полученные от международных финансовых организаций.

"Или же в случае с крупными компаниями, как Draexlmaier или Fujikura. Эти компании, они ведь появились не от того, что мы решили, что такой вид деятельности нам нужен и он обеспечит нам развитие в долгосрочной перспективе. Я думаю, что эти компании пришли не без помощи и гарантий властей государств — наших партнеров по развитию, как принято говорить", — рассказывает Шеларь.

Главной причиной, по которой в Молдову поступает столь незначительный объем инвестиций, – недоверие предпринимателей к государству и боязнь потерять свои вложения.

"Защита собственности проверяется прежде всего как — на том, как государство защищает собственность своих инвесторов. И пока наша пресса наводнена сообщениями о том, что на самом высшем уровне у нас процветает коррупция, что реальный бизнес – это только тот, который связан с очень узким кругом людей. Все это видит инвестор и думает: зачем мне рисковать в этой стране", — говорит Шеларь.

Продолжая свою мысль, эксперт говорит, что собственные инвестиции также утекают за рубеж, и не так уж редко предприниматели переносят свой бизнес в соседнюю Румынию.

Если говорить о российском инвесторе, то молдавский экономист отмечает, что из за политической нестабильности, частой смены правительств и политического курса в Кишиневе, инвесторы из России и третьих стран также не спешат приходить в Молдову.

"У нас с Россией тесные связи, но вы назовете другой пример, когда кредитное соглашение между правительствами было отменено Коснтитуционным судом? У нас пока еще слишком свежа память, когда могут пустить, могут не пустить. Мы помним сколько предприятий винодельческой отрасли закрылось в Молдове в середине 2000-х, когда тональность разговора между Москвой Кишиневом изменились", — говорит Шеларь.

По словам специалиста, для того, чтобы заинтересовать зарубежных инвесторов, государство должно определиться с тем, что интересно развивать Молдове.

"Тогда мы можем создавать стабильные и долгосрочные условия и начинаем искать инвесторов, у которых больший опыт в этой области. Мы для себя не определили, какие отрасли для нас важны", — отмечает она.

Насколько привлекательна Молдова при взгляде из России

Эксперты из Российской Федерации соглашаются, что на первый взгляд возможность такого рода сотрудничества вызывает интерес, однако признают, что попасть на рынки ЕС не так просто.

Директор Института торговой политики ВШЭ, доктор экономических наук Александр Данильцев считает, что ключевой вопрос здесь заключается в конкурентоспособности российских товаров на европейском рынке.

"Во многих случаях проблемы заключаются не в барьерах, мешающих продукции попасть на рынок ЕС. Для большинства товаров пошлины на самом деле не такие высокие. Главная трудность — соответствие европейским техническим требованиям. Вот в этом моменте чаще всего и возникают проблемы", — говорит Данильцев.

По словам российского эксперта, подобные предложения могут заинтересовать разве что небольшие российские компании.

"Если в Молдову пойдут крупные игроки, то понятно, что европейский регулятор не останется безучастным. В больших объемах продвигать российскую продукцию на рынок ЕС никто не позволит. Во-первых, из-за сложившейся политической ситуации, во-вторых из-за протекционистской политики Евросоюза по отношению к собственным производителям", — считает российский специалист.

Если подытожить выводы экспертов, то пока у Молдовы не будет четкого плана привлечения инвестиций в определенные сектора экономики и пока иностранный капитал в Молдове не находится в безопасности, любые разговоры о спасительном связующем звене между двумя торговыми мирами останутся не более чем смелой фантазией. А значительная часть внутреннего рынка ЕС настолько закрыта, что официальные власти сообщества никогда не позволят попасть туда сколько-нибудь заметному постороннему игроку.

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