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Молдавский лей пошел вверх: курс валют на пятницу

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210527/34910664/moldavskiy-ley-poshel-vverkh-kurs-valyut-na-pyatnitsu.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 28 мая. Все игроки пятивалютной корзины продолжают оставаться в минусе. Доллар подешевеет еще на один бан, до 17,6254 лея.

Роман Киркэ
© Sputnik / Mihai Caraus
Киркэ: почему дешевеет лей и стоит ли массово скупать валюту в Молдове

Евро потеряет семь банов и опустится до 21,5143 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на 7 банов, а евро взлетел на 37 банов.

Что касается остальных валют, то 27 мая в небольшом плюсе окажется российский рубль, который подешевеет до 0,2402 лея, украинская гривна опустится до 0,6403 лея, а румынский лей – до 4,3747 в пересчете на нацвалюту.

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