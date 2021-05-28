Сколько в Молдове леевых миллионеров

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. За финансовый период 2020 года в подразделения Государственной налоговой службы поступило 102 140 деклараций по налогу на прибыль, поданных лицами, осуществляющими экономическую деятельность, что на 2940 деклараций больше, чем в 2019 году, и 176 092 декларации о подоходном налоге - физическими лицами, не занимающимися предпринимательской деятельностью, что на 13 398 (или на 8,2%) деклараций больше по сравнению с 2019 годом. Данные были представлены главой ГНС Сергеем Пушкуцей 28 мая 2021 года на брифинге для прессы.

Согласно представленным данным, экономические агенты за 2020 год зарегистрировали общие доходы в размере 397,5 миллиарда леев и общие расходы в размере 371,8 миллиарда леев. По сравнению с 2019 годом доходы снизились на 35,8 миллиарда леев, а расходы - на 28,8 миллиарда леев. Задекларированный экономическими агентами подоходный налог за 2020 год составил 3 миллиарда 76 миллионов леев, снизившись на 0,5 миллиарда леев по сравнению с периодом 2019 года.

Согласно данным НБС, основными отраслями национальной экономики, в которых учитывался исчисленный налог на прибыль, были: торговля, производство, строительство, финансовая и страховая деятельность, а также сфера информационных технологий и связи.

Что касается индивидуальных налогоплательщиков - граждан, то размер полученного дохода согласно информации, представленной плательщиками доходов, за 2020 год составил 71,59 миллиарда леев, полученный доход - 1 миллион 18 тысяч леев, а подоходный налог, удержанный с них, - 5 миллиардов леев.

В совокупности доходов, полученных гражданами - физическими лицами, преобладают доходы в виде выплаты заработной платы (78,16%), за ними следуют доходы, полученные от дивидендов (10,18%) и доходы, полученные от передачи во владение и/или использование недвижимости и мебели, за исключением земель сельскохозяйственного назначения (3,04%).

На финансовый период 2020 года выявлено 2962 человека с доходом более одного миллиона леев (по сравнению с 2515 физическими лицами за период 2019 года), общий доход, полученный этими лицами, составляет 9694,4 миллиона леев.

Наибольшая сумма дохода, задекларированного физическим лицом в 2020 году, составила 339,67 миллиона леев.

Что касается процентного обозначения, отметим, что на 2020 год его сделали 36 592 человека (на 8086 человек больше по сравнению с 2019 годом), сумма, запрошенная для обозначения, составила 9 миллионов 45 тысяч леев (на 3 миллиона 8 тысяч леев больше по сравнению с 2019-м).

Доля деклараций, поданных с использованием электронных услуг, от общего количества деклараций, поданных за финансовый период 2020 года, составляет 56,3% для экономических агентов и 87,6% - для физических лиц.

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