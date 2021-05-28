Курс на ближайшие дни: все основные валюты падают в цене

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 31 мая.

Согласно данным Нацбанка, молдавский лей продолжит укреплять позиции на фоне падения в цене всех основных валют.

Доллар США подешевеет и установится на отметке в 17,6140 лея.

Евро также упадет в цене на семь банов и будет торговаться по 19,4467 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на 7 банов, а евро взлетел на 37 банов.

Что касается остальных валют, то 31 мая в небольшом минусе окажется российский рубль, который подешевеет до 0,2395 лея, украинская гривна поднимется до 0,6406 лея, а румынский лей – до 4,3594 в пересчете на нацвалюту.

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