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Урожай клубники

Как быстро снизятся цены на клубнику - прогноз экспертов

© Sputnik / Николай Хижняк
Экономика
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Sputnik Молдова
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Специалисты полагают, что цены на клубнику продолжат падать, поскольку в ближайшее время не ожидается больших поставок этой ягоды в Молдову.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. На рубеже мая и июня в Молдове продолжается процесс снижения цен на клубнику.

Согласно мониторингу организации EastFruit, за текущую неделю оптовые цены на эту ягоду снизились примерно на 5 леев за килограмм, что в среднем не превышает 35 леев за килограмм. Это чуть ниже среднего уровня цен (38 леев) за аналогичный период 2020 года.

Однако в то время клубнику продавали только в супермаркетах и бутиках, также из-за пандемии были закрыты границы. Еще годом ранее, в 2019 году, в конце мая в момент замещения тепличной клубники на грунтовую цены резко упали до 20-25 леев.

Яблоки
© Sputnik / Филип Климашевский
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"В конце месяца основная масса клубники – это все еще тепличная ягода, как местная, так и импортная. Но цена на нее в рознице уже довольно быстро снижается. В конце текущей рабочей недели розничная цена на молдавскую клубнику лучшего качества в плодоовощных бутиках торговых центров не превышала 70-75 леев за килограмм. Грунтовая ягода там же предлагалась по цене 60-65 леев, но выглядела она заметно хуже", - говорится в материале EastFruit. 

По мнению экспертов портала, в начале июня клубника продолжит дешеветь: по метеопрогнозу, ожидается относительно прохладная и дождливая погода на протяжении почти всей следующей недели.

"Можно предположить, что в таких погодных условиях поставки местной грунтовой ягоды вряд ли будут нарастать лавинообразно и на внутреннем рынке возникнет большой избыток предложения товара, способный вызвать обрушение цен", - добавили в организации. 

Однако там предупреждают, что может снизиться и качество продукта. Как считают в EastFruit, велика вероятность постепенного, но снижения оптовых цен.

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Кроме того, на уровень оптовых цен на клубнику внутри Молдовы в начале июня будет нарастать давление со стороны дешевеющей украинской продукции: "в условиях смягчения режима ограничений в связи с COVID-19, вероятно, доля ягоды из Украины на плодоовощных рынках Молдовы возрастет".

Центральный рынок
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В то же время эксперты рассказали, когда ждать экспорта молдавской клубники. Как полагают в организации, ценовая конъюнктура рынка России пока неблагоприятна.

В прошлом году, по оценке крупных агрохозяйств-экспортеров, примерно треть потенциально экспортной клубники была продана на внутреннем рынке – конечным потребителям (чему способствовал высокий уровень цен на протяжении почти всего июня и первой половины июля). В нынешнем году "подушки безопасности" в виде высоких цен внутреннего рынка у молдавских производителей ягод может не оказаться.

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