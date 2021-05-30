17:28 30 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.51
  • USD17.63
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Молдавские леи

Сколько пенсионеров содержит один работающий в Молдове человек

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
Получить короткую ссылку
18610
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/1d/34930295.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210530/34929273/skolko-pensionerov-v-moldove-na-odnogo-rabotayuschego.html

Количество налогоплательщиков в республике в последнее время сокращается, заявила глава Нацкассы социального страхования.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. На начало мая в Молдове около 681 тысяч человек были зарегистрированы в качестве получателей пенсий всех типов – по старости, инвалидности, потомству и других категорий. Об этом заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова генеральный директор Национальной кассы социального страхования Елена Цыбырнэ.

Elena Țâbârnă
© Sputnik / Mihai Caraus
Гендиректор Национальной кассы социального страхования Елена Цыбырнэ

При этом собеседница уточнила, что количество налогоплательщиков в нашей стране достигает примерно 782 тысяч, и эта цифра сокращается.

Пенсионер. Архивное фото
© Sputnik / Ilya Pitalev
Как в Молдове будут предоставлять пенсии по возрасту с 2022 года
"В 2017 году, когда мы начали пенсионную реформу, число налогоплательщиков составляло 880 тысяч. В настоящее время соотношение будет примерно таким – 1 пенсионер на 1,2 работника, отчисляющего взносы социального страхования", – сказала Цыбырнэ.

По ее словам, последние статистические данные, свидетельствующие об этом снижении, демонстрируют, что пандемия сказалась на экономике страны – многие компании вынуждены прекращать свою деятельность или сокращать количество работников.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Индексация пенсий в Молдове в 2021 году: что решил парламент
Кто в Приднестровье получит право на две пенсии

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: самые необычные пункты вакцинации – от Кишинева до Манхэттена
Президентский полк открыл новый сезон конного и пешего караулов в Кремле — видео
Видео: прошла первая за год церемония развода караулов Президентского полка
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться