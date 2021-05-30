Сколько пенсионеров содержит один работающий в Молдове человек

Количество налогоплательщиков в республике в последнее время сокращается, заявила глава Нацкассы социального страхования.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. На начало мая в Молдове около 681 тысяч человек были зарегистрированы в качестве получателей пенсий всех типов – по старости, инвалидности, потомству и других категорий. Об этом заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова генеральный директор Национальной кассы социального страхования Елена Цыбырнэ.

© Sputnik / Mihai Caraus Гендиректор Национальной кассы социального страхования Елена Цыбырнэ

При этом собеседница уточнила, что количество налогоплательщиков в нашей стране достигает примерно 782 тысяч, и эта цифра сокращается.

"В 2017 году, когда мы начали пенсионную реформу, число налогоплательщиков составляло 880 тысяч. В настоящее время соотношение будет примерно таким – 1 пенсионер на 1,2 работника, отчисляющего взносы социального страхования", – сказала Цыбырнэ.

По ее словам, последние статистические данные, свидетельствующие об этом снижении, демонстрируют, что пандемия сказалась на экономике страны – многие компании вынуждены прекращать свою деятельность или сокращать количество работников.

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