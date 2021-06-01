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Жилой дом

Цены на квартиры в 2021 году: прогнозы экспертов

© Sputnik / Osmatesco
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210601/34954145/tseny-na-kvartiry-v-2021-godu-prognozy-ekspertov.html

В начале этого года жилье в республике стало дорожать. Сохранится ли эта тенденция до конца года, читайте в материале Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Недвижимость будет пользоваться постоянным спросом на рынке вне зависимости от экономической ситуации в стране. Даже во время пандемии многие граждане Молдовы предпочитают покупать недвижимость, считая ее хорошей инвестицией на будущее. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Роман Киркэ.

По его мнению, на рынке в ближайшее время ожидается небольшой рост цен, особенно на квартиры в новостройках.

"Не исключаю небольшого повышения цен на квартиры в новостройках. Таким образом, будет отмечен рост в классе среднего и средне-люксового жилья", – отметил собеседник.

Самые дорогие квартиры в Кишиневе: как часто покупают элитное жилье
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Самые дорогие квартиры в Кишиневе: как часто покупают элитное жилье
Как считает аналитик, цены на вторичное жилье могут даже несколько упасть в цене.

Тенденции на рынке недвижимости: какие квартиры покупают в Кишиневе>>>

По данным Агентства государственных услуг, в 2020 году в территориально-кадастровых службах зарегистрированы 65 831 квартира и 40 709 частных домов. Также было осуществлено более чем 28 000 сделок по купле-продаже квартир. Что касается частных домов, то таких сделок за прошлый год зарегистрировано порядка 8500.

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