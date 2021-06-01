НАРЭ: когда потребитель сможет сам рассчитать разрешенную цену на топливо

Регулятор обнародовал проект новой методологии, согласно которой цены на бензин, дизтопливо и сжиженный газ будут устанавливаться по понятной формуле. Почему она может так и не вступить в силу – в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. НАРЭ представило проект новой методологии образования цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ. Если верить документу, потребители в режиме реального времени смогут вычислить максимально разрешенные цены на тот или иной вид топлива. По словам одного из глав НАРЭ, методология не устраивает топливные компании, которые уже готовят судебные иски и готовятся обжаловать документ.

Что в методологии?

В начале апреля 2021 года парламент в окончательном чтении проголосовал за законопроект депутата Александра Олейника об изменении методологии регулирования цен на топливо.

Согласно утвержденному документу, цена на литр топлива должна быть привязана к котировкам американского агентства Platts, а маржа топливных компаний - ограничена НАРЭ. Похожая методология действовала в Молдове с 2016-го по 2018 год.

Формула расчета цены на литр топлива, в соответствии с законом, в упрощенном виде выглядит так:

Средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода = максимальная цена розничной реализации.

По проекту методологии, максимальные розничные цены на основные нефтепродукты и сжиженный газ будет рассчитываться из расчета 1 литр, отдельно для каждого вида нефтепродуктов и каждой импортируемой партии, по вышеуказанной формуле.

Более того, каждый рабочий день, до 12.00, НАРЭ будет публиковать на своем сайте максимальную стоимость импортируемого топлива в леях, исходя из котировок Platts и обменного курса (без учета маржи и налогов), по каждому нефтепродукту отдельно. Эти индикаторы будут использоваться игроками топливного рынка для расчета максимального уровня цен для каждой партии, ввозимой на следующий день, начиная с 00.01.

Розничные торговые цены на основные нефтепродукты и сжиженный газ будут устанавливаться каждым экономическим оператором отдельно и не должны будут превышать максимальные цены, определенные в соответствии с методологией. Изменение максимальных цен не обязывает поставщиков устанавливать новые цены, если действующая цена не превышает максимальных значений.

"Исходя из данных, которые публикует НАРЭ, потребитель сможет сам вычислить цену на топливо, на каждую ввозимую партию", — рассказал Sputnik Молдова один из директоров НАРЭ Штефан Крянгэ.

Согласно методологии, как только на отдельно взятой заправочной станции закончится очередная партия топлива, новые цены на топливо не будут устанавливаться раньше следующего дня.

Маржа от розничной продажи нефтепродуктов, согласно проекту методологии, будет включать транспортные расходы и страхование на территории Республики Молдова (включая маржу НПЗ), погрузочно-разгрузочные работы, хранение, прочие розничные расходы и прибыль.

По словам Штефана Крянгэ, агентство утвердит методологию и максимально разрешенную маржу для топливных компаний в последний день отведенного срока — 14 июня.

Почему методология может не заработать?

Профильные эксперты, руководство НАРЭ и президент неоднократно обращали внимание на то, что закон, предусматривающий изменения в ценообразование на рынке нефтепродуктов, недоработан и содержит неточности и нестыковки. Одна из проблем принятого закона — это обязательство компаний устанавливать цену для каждой партии импортируемого топлива в отдельности. Другая — отсуствие четких правил установления цены на сжиженный газ.

Проект новой методологии НАРЭ повторяет формулу, описанную в законе, и, в отличие от закона, предусматривает такой же расчет и для сжиженного газа.

Дело в том, что из-за несовершенства документа, принятого парламентом, законопроект предусматривает, что цены реализации нефтепродуктов и сжиженного газа устанавливаются хозяйствующими субъектами на основании методологии, утвержденной НАРЭ, но в приложении к документу, где содержится сами формулы расчета, о сжиженном газе нет ни слова.

По словам одного из директоров НАРЭ, эта оплошность неизбежно приведет к тому, что утвержденная агентством методология тут же будет обжалована топливными компаниями.

"Конечно у компаний будут вопросы. Они опротестуют нашу методологию. Даже сегодня мы получили письмо, что они не согласны. Мы предложили им обратиться в парламент. Как закон написали, так мы будем работать", — рассказывает Крянгэ.

По словам одного из руководителей НАРЭ, топливные компании уведомили агентство, что попытаются оспорить закон в Конституционном суде.

"Я думаю, что они уже готовят опротестование. Исходя из документа, который мы получили, они попытаются обжаловать закон в Конституционном суде. Не знаю, правда, насколько у них получится", — говорит директор НАРЭ.

По его словам, на компромисс между регулятором и игроками топливного рынка рассчитывать не приходится и методология будет утверждена в том виде, в котором ее предложило НАРЭ.

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