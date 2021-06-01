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Национальная валюта теряет позиции: курс на среду

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210601/34961406/kurs-na-blizhayshie-dni-moldavskiy-ley-prosel.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 2 июня.

Согласно данным Нацбанка, молдавский лей еще подешевел на фоне роста основных валют.

Доллар США немного подорожает и установится на отметке в 17,6170 лея.

Сергей Унгуряну.
© Sputnik / Mihai Caraus
Унгуряну: почему курс молдавского лея так упал по отношению к доллару и евро

Евро поднимется на семь банов и будет торговаться по 19,5359 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на 7 банов, а евро взлетел на 37 банов.

Что касается остальных валют, то 2 июня в небольшом плюсе окажется российский рубль, который подешевеет до 0,2399 лея, украинская гривна поднимется до 0,6421 лея, а румынский лей – до 4,3783 в пересчете на нацвалюту.

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