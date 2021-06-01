Буренки стоят в сторонке: Молдова производит все меньше молока

Пейте, дети, молоко – будете здоровы: но достаточно ли в Молдове производится этого продукта и почему отрасль сталкивается с проблемами - в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. За последние несколько лет производство молока в Молдове стремительно снижалось, причем в домохозяйствах всех категорий. Такие данные приводит Национальное бюро статистики республики.

© Sputnik Объем молока, произведенного в Молдове с 2015 по 2020 годы в домашних хозяйствах всех категорий

Надежды производителей

Молдавские производители молочной продукции переживают непростые времена. С каждым годом сектор проседает все больше и больше, а импорт продолжает душить отечественные компании.

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролина Линте в эфире радиостудии Sputnik Молдова прокомментировала тенденции в производстве молока в республике. Несмотря на ситуацию в отрасли, производители не теряют надежды на лучшее.

"Мы всегда настроены оптимистично. Потому что в таком сложном бизнесе не быть оптимистом – это значит все закрыть и распустить всех сотрудников. Конечно, мы очень надеемся на регламент, который появился в прошлом году и был проработан Министерством сельского хозяйства согласно закону о субсидиях. И у нас есть возможность в этом году получить прямые платежи в расчете на голову животного", – пояснила Линте.

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По ее словам, плоды этого регламентирования уже есть. "В конце прошлого года и в начале этого несмотря на то, что была засуха у нас была возможность сохранить часть стада. Во-вторых, люди начали регистрировать свои эксплуатации, получать авторизацию на содержание животных, регистрировать и подавать на субвенции. Это немного позволяет, чтобы мы думали, что отрасль начинает оживать. Потому что мы неоднократно подчеркивали свою позицию, что эти субвенции нужно минимум три года продержать хотя бы в таком варианте, которые есть", – отметила эксперт.

Как считает специалист, было бы благоприятным, если бы субсидировался еще и литр молока, как было, к примеру, в 1995 году.

Что показала пандемия?

По мнению Линте, пандемия коронавируса все-таки показала, что сильное государство – то, которое может обеспечить пищевую безопасность населения.

"В начале марта 2020 года некоторые близлежащие страны пытались лимитировать экспорт в другие государства", – сказала Линте.

По ее словам, животноводство – очень трудоемкий сектор, но он дает свои плоды 365 дней в году.

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"Нам бы хотелось побольше внимания со стороны тех, кто разрабатывает политику развития. Эти сектора в ЕС или в близлежащий странах всегда были на дотации государства. Это очень сложный сектор, огромные инвестиции", – отметила собеседница.

Она рассказала, что молдавские специалисты провели анализ и показали: для того, чтобы восстановить животноводческий сектор, нужны существенные инвестиции, и большая часть этих денег должна быть направлена в помощь производителям для создания, расширения и модернизации фермерских хозяйств, инфраструктуры, мониторинга качества сырья, переработки, логистики.

Специалист обратила внимание на то, что возможность развивать производство внутри страны есть.

"Если мы импортируем продукцию на более 56 миллионов долларов, то почему бы не развивать здесь, имея свой рынок, своего потребителя. Если посмотреть статистику, то по молочным продуктам потребление не сокращается. Несмотря на уменьшение численности населения количество потребляемых молочных продуктов из года в год все равно растет. Потому что это, в первую очередь белок, самый качественный, легко усвояемый и необходимый в первую очередь для детей и людей пенсионного возраста", – добавила Линте.

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Врач-диетолог Луминица Сувейкэ рассказала в комментарии радиостудии Sputnik, что молоко богато кальцием, калием, фосфором, витамином D, A, B12, B2 и протеинами. По ее словам, этот продукт защищает от многих недугов и может помочь в процессе похудения людям, желающим сбросить лишние килограммы.

"Молоко – единственный продукт, содержащий белок, жиры и углеводы – три типа макроэлементов, важных для организма. А для детей это необходимо для роста и развития. Рекомендую употреблять не менее трех молочных продуктов в день", – отметила Сувейкэ.

Диетолог обратила внимание на то, что некоторые производители используют сухое молоко и химические вещества, чтобы молоко можно было хранить в холодильнике в течение более длительного времени. Это очевидный показатель того, что молоко не является натуральным, и людям следует избегать употребления такого продукта. Специалист уточнила, что срок хранения натурального молока не может превышать трех дней.

Беспощадный импорт

Тенденция вытеснения отечественного молока с полок молдавских магазинов теперь уже не только молоком из Украины, но и из стран Европейского союза сохраняется. По импорту молочных продуктов в республику лидируют Украина, Румыния и Польша. Последняя вошла на молдавский рынок с более дешевыми молочными продуктами, потеснив традиционные итальянские и немецкие сыры, рассказала Линте.

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"Украина лидирует, потому что производственные мощности Республики Молдова несравнимо малы. Хочу напомнить, что в конечном итоге стоимость молочных продуктов зависит от того, сколько ты произвел. Объемы молочных продуктов, производимых Украиной, несопоставимо велики", – отметила эксперт.

Линте подчеркнула, что традиционно за Молдовой закреплены свежие кисломолочные продукты, у которых срок годности не более 5-7 дней. Близость Украины и эмбарго с Российской Федерацией сделали Молдову для Киева основным рынком.

"Нам очень тяжело на это смотреть. Особенно мне, поскольку я работаю в молочном секторе больше 12 лет. Необходимо, чтобы государство, несмотря на членство Молдовы во Всемирной торговой организации, реагировало и вело политику сохранения этих производственных секторов в республике", - добавила собеседница.

Линте приводит данные статистики, согласно которым, в современной индустрии мяса и молока Молдовы работают более 10 тысяч человек. Молочный сырьевой сектор насчитывает свыше 60 тысяч частников, которые сдают молоко.

Эксперт убеждена, что для оздоровления и восстановления отечественного молочного сектора необходимы более серьезные шаги со стороны государства.

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