Молдавские производители смогут экспортировать молочную продукцию в ЕС

Отечественные производители молочных продуктов смогут наладить экспорт в страны Евросоюза, но для этого нужно будет выполнить некоторые условия.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. Европейская комиссия утвердила решение о возможности экспорта молочной продукции, произведенной в Молдове, сообщили в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

По словам ведомства, после эффективного сотрудничества с компетентными службами Европейской комиссии, ЕС принял решение включить Молдову в регламент о требованиях к ветеринарии и сертификации для импорта молочных продуктов в ЕС.

В агентстве добавили, что недавно Еврокомиссия одобрила национальный план мониторинга остатков коровьего молока в Молдове, внеся поправки в приложение к своему решению. Таким образом, теперь при необходимости экспорта/транзита "молочки" в республике нужно будет руководствоваться обновленным национальным планом мониторинга остатков молока.

"В условиях пандемической ситуации Европейская комиссия будет применять принцип предварительного листинга молдавских молочных продуктов, предложенных для экспорта ANSA на основе предоставляемых агентством гарантий. После завершения этой процедуры, утверждения списка Еврокомиссией и его публикации на сайте DG SANTE экспорт будет возможен", – уточнил директор ANSA Владислав Котич.

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Ранее Национальное бюро статистики представило данные, согласно которым за последние несколько лет производство молока в Молдове стремительно снижалось в домохозяйствах всех категорий.

© Sputnik Объем молока, произведенного в Молдове в период с 2015 по 2020 годов в домашних хозяйствах всех категорий

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