Еврокомиссия одобрила план восстановления Молдовы на 600 миллионов евро

Планируется, что макрофинансовая помощь, предоставленная ЕС, поможет молдавским властям восстановить страну после кризиса, вызванного пандемией, а также поспособствует продвижению реформ в интересах всех граждан.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. План экономического восстановления в размере 600 миллионов евро был одобрен Европейской комиссией (ЕК) для Молдовы, об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Как говорится в сообщении ЕК, макрофинансовая помощь поступит в грантах и ​​инвестициях, подкрепленных финансовыми гарантиями: "это новое финансирование на следующие три года для поощрения инвестиций, которые лежат в основе устойчивого и всеобъемлющего восстановления страны после кризиса, вызванного пандемией COVID-19".

"Молдова находится на перепутье. План экономического восстановления от ЕС представляет собой беспрецедентную попытку помочь стране на ее пути к выздоровлению и продвинуть вперед амбициозную программу реформ. В конечном итоге этот план демонстрирует силу нашей ассоциации и солидарности в совместной борьбе с пандемией COVID-19", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархейн добавил, что "этим амбициозным планом экономического восстановления в Евросоюзе хотят стимулировать долгосрочное социально-экономическое восстановление и раскрыть неиспользованный экономический потенциал Молдовы на благо ее граждан".

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"Будем инвестировать в экономику, образование и возможность трудоустройства. План будет поддерживать необходимые структурные реформы, в том числе в ключевых областях правосудия и борьбы с коррупцией", - уточнил Вархейн.

План основан на пяти столпах: управление государственными финансами и экономическое руководство; конкурентоспособная экономика; торговля и малые и средние предприятия; инфраструктура, образование и возможность трудоустройства; реформа законов и судебной системы.

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