Как "черноморская депрессия" поможет приднестровским аграриям

В Тирасполе погода повторила температурный рекорд 1991 года и преподнесла самый холодный день лета. Дождливый циклон не пугает приднестровских аграриев.

ТИРАСПОЛЬ, 2 июня. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье погода совсем не летняя. Затяжной циклон нагнал свою "черноморскую депрессию" на весь регион. Причем, силы распределил неравномерно. Если в Каменке выпало две месячные нормы осадков, то в Тирасполе и Дубоссарах дождь и до нормы не дотянул. Влияние такой погоды на урожай оценили аграрии.

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"Для нас главное, чтобы не было ливней, гроз и шквалистого ветра. Сейчас при всей дождливости погода не повлияла на состояние сельского хозяйства. Прямой угрозы на сегодня у нас нет", - прокомментировал ситуацию помощник министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья Федот Цыбульский.

Он отмечает культуры, которые такой погоде даже благодарны. Например, озимые зерновые идеально переносят "черноморскую депрессию". Это любимая погода для кукурузы, картофеля и гороха. А вот подсолнечник страдает – тормозится рост. Вне опасности овощи, за исключением самых восприимчивых сортов томатов.

"Что касается фруктов, они уже переболели, особенно косточковые. Для черешни эти дожди опасные. Черешня как раз сейчас начинает краснеть и может трескаться. Вот это самый неприятный вариант, потому что фрукт теряет товарный вид. С виноградом все в порядке – мы его обработали против клеща", - объяснил Федот Цыбульский.

В целом дожди и аграрии спелись. Такая погода гарантирует наличие влаги для получения хорошего урожая: запасы влаги в метровом слое почвы около 120 миллиметров. Это сулит хороший урожай, даже если начнется засуха.

"Черноморская депрессия" принесла новый погодный рекорд. В Тирасполе был самый холодный день лета. "Вчерашние +12 градусов – температура скорее апрельская", - подметили в Гидрометцентре. Приднестровские синоптики говорят, что к обеду дождь прекратится, постепенно начнет теплеть.

"У нас по норме июнь - самый дождливый месяц в году. Где-то на стыке двух декад июня ждем потепление до +25 градусов. Но сильной жары пока не будет. Этот месяц будет умеренно теплым", - обещает глава приднестровского Гидрометцентра Виталий Кольвенко.

Синоптики и аграрии едины во мнении: июнь будет хорошим для сельского хозяйства и плохим для пляжников.

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