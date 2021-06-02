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Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия

Майя Санду рассказала, на какие цели ЕС выделил деньги Молдове

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Экономика
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Sputnik Молдова
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План экономического восстановления рассчитан на три года и содержит в себе программу инвестиций и грантов для нашей страны.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. План экономического восстановления для Молдовы, принятый Европейской комиссией, устанавливает программу интервенций и инвестиций на общую сумму до 600 миллионов евро, которая будет реализована в период 2021-2024 годов.

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План будет сосредоточен на пяти основных направлениях, сообщила в Facebook президент Молдовы Майя Санду. Области, в которые намерен инвестировать деньги ЕС, это управление государственными финансами и экономическое руководство, конкурентоспособная экономика, торговля, инфраструктура, образование и занятость на рынке труда, реформа юстиции.

Средства будут предложены Европейским союзом на строгих условиях, которые согласованы властями Молдовы с ЕС, заявила президент.

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Теги:
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