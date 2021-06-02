Провал евро и стабильность доллара: курс на четверг

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 3 июня.

Согласно данным Нацбанка, молдавский лей подешевел по отношению к доллару и гривне и немного отыграл у евро и румынского тезки.

Доллар США немного подорожает и установится на отметке в 17,6239 лея.

Евро подешевеет на восемь банов и будет торговаться по 21,4562 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на 7 банов, а евро взлетел на 37 банов.

Что касается остальных валют, то 3 июня в небольшом минусе окажется российский рубль, который подешевеет до 0,2398 лея, украинская гривна поднимется до 0,6445 лея, а румынский лей опустится до 4,3599 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova