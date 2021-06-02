Официально: у кого в Молдове самые высокие зарплаты

В Национальном бюро статистики республики рассказали, у кого в Молдове за год заработная плата выросла примерно на 50%.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Средняя начисленная зарплата по экономике Молдовы по итогам первого квартала 2021 года составила 8468,6 лея, увеличившись на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сообщает Национальное бюро статистики.

По данным ведомства, самая высокая заработная плата в республике – в области IT-индустрии и коммуникаций, порядка 20 тысяч леев (+12% за год). На втором месте – финансы и страхование, более 15 тысяч леев (+12,4%). Тройку лидеров занимает сектор по производству и поставке электроэнергии, газа, воды, кондиционирования воздуха – свыше 12 тысяч леев (+7,2%).

Самая низкая официальная средняя зарплата, по данным Национального бюро статистики, у работников сельского хозяйства, лесоводства и рыбоводства – 4835,7 лея (-0,1%); в секторе размещения туристов и общественного питания - 5105 леев (-0,9%); в сфере искусства, отдыха и досуга – 5908,4 лея (+5,7%).

Больше всего в сравнении с первым кварталом прошлого года выросла зарплата в секторе здравоохранения и социальной помощи 50,2% – в среднем заработок приравнивается к 10 639,2 лея.

В бюджетном секторе за отчетный период средняя зарплата составила 7463 лея (+5,3%), а в реальном – 8839,8 лея (+12,8%).

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