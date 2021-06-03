Санду посетовала на нехватку рычагов для влияния на стоимость горючего

Глава государства полагает, что некоторые госучреждения плохо выполняют свою работу, поэтому сложилась ситуация с продолжительным ростом цен на топливо.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду посетовала на отсутствие рычагов, которые помогли бы в вопросе ценообразования на топливо в Молдове, а также на отсутствие рыночных механизмов в этой проблеме.

"Эволюция цен - это картельный сговор. Нет рыночных механизмов. Мы видим много злоупотреблений. В прошлом году цена в мире упала больше, чем в Молдове. Мы видим гораздо более высокий рост на внутреннем рынке, чем на международном", - отметила Санду в четверг в эфире одного из телеканалов.

По мнению, президента, в данной ситуации у нее недостаточно рычагов для исправления ситуации.

Кроме того, она добавила, что Совет по конкуренции, который должен предотвращать злоупотребления, санкционировать чрезмерное повышение цен на бензин и дизельное топливо, сейчас бездействует.

"Некоторые люди находятся там годами, получают хорошие деньги от государства и не выполняют свою работу. С 2019 года я просила парламент сменить руководство этого учреждения. Ведь оно подчиняется парламенту. Говорила на Высшем совете безопасности, давала рекомендации по изменению закона. Они изменились, но с опозданием и ошибками. Теперь ждем, пока другие учреждения сделают свою работу", - пояснила президент.

Как полагает Санду, вся эта ситуация с дизтопливом "свидетельствует о слабости государства".

Ранее молдавские аграрии пригрозили новыми протестами, если власти не введут предельные цен на топливо. Обращение сельхозпроизводителей связано с подорожанием горючего в течение нескольких месяцев подряд.

Фермеры намерены пикетировать здание Совета по конкуренции и НАРЭ.

"Несмотря на то, что цена за баррель нефти на международных биржах остается на уровне 68 долларов, за последние шесть месяцев бензин подорожал на 33% без какой-либо адекватной реакции со стороны НАРЭ и Совета по конкуренции, все свелось лишь к взаимным обвинениям. Основная указанная ими причина – колебания международного рынка и повышение акцизов (на 9%). Исходя из вышесказанного, мы требуем эффективных решений для аграриев – льготы и освобождение от уплаты налогов в период проведения сельскохозяйственных работ", – сказано в заявлении аграриев .

Новый закон о рынке нефтепродуктов вступил в силу после того, как был опубликован 14 мая в "Официальном мониторе" (Официальном вестнике) страны. НАРЭ в течение месяца должно было разработать и утвердить методологию расчета и применения цен на топливо. В новом документе будут установлены и штрафы для топливных компаний в случае необоснованного повышения цен.

В республике стоимость топлива продолжает расти. С начала года заправочные компании поднимали цены на горючее иногда даже по несколько раз в месяц.

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