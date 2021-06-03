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Додон: государственный резерв исчерпан, Молдова может столкнуться с кризисом

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210603/34989604/dodon-gosudarstvennyy-rezerv-ischerpan-moldova-mozhet-stolknutsya-s-krizisom.html

Экс-президент озабочен текущей ситуацией в стране: он утверждает, что после выделения денег на проведение выборов в государственном резерве осталось совсем мало средств.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Молдова может столкнуться с огромным финансовым кризисом, а государственные служащие - с задолженностью по заработной плате. Такое заявление сделал в четверг в эфире одного из телеканалов пятый президент Молдовы и председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон. 

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© Sputnik / Mihai Caraus
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По его мнению, кризис будет вызван тем, что "государственный резерв исчерпан, и в настоящее время правительству требуется еще 20 миллионов леев для покрытия расходов на выборы 11 июля".

Как рассказал Додон, в данный момент Министерство финансов пытается урезать расходы, чтобы найти еще 20 миллионов леев для пополнения резервного фонда и помочь Центризбркому.

"Каковы наши приоритеты в этой ситуации? Майский град, обрушившийся на Шолданешты, уничтожил все посевы. Люди ждут помощи от государства. Это около 10-15 миллионов леев. Железная дорога в сложной ситуации. На что лучше тратить деньги из госрезерва: на зарплату этих людей или на чьи-то политические амбиции?" - отметил Додон. 

Как напомнил глава ПСРМ, на выборы было выделено 70 миллионов леев, и этих денег должно хватить Центризбиркому и кабмину.

"Есть риск, что еще 2-3 месяца у нас так и не будет правительства. Выборы через месяц, после пройдет еще один до утверждения результатов выборов и пока не будет сформирован кабинет министров", - добавил Додон.

Напомним, ранее члены Центральной избирательной комиссии утвердили предварительную смету расходов для организации и проведения досрочных парламентских выборов 11 июля. Общая необходимая сумма составляет 125 миллионов 46,7 тысячи леев. Временное правительство на эти нужды выделило 70 миллионов леев. Таким образом, в резерве осталось 28 миллионов леев.

Также временное правительство разрешило изъять из государственного резерва крупные запасы продовольственной пшеницы. Ее передали предпринимателям с условием вернуть зерно до 1 октября 2021 года.

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