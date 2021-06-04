Глава ЕЭК – о стратегии: общий рынок газа и программа импортозамещения

Делегация Евразийской экономической комиссии выступила на экономическом форуме в Санкт-Петербурге с рядом перспективных предложений и проектов.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. К 2025 году должны быть достигнуты все цели, заложенные в договоре Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 2014 года. Такое заявление сделал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

По его словам, делегация комиссии участвует более чем в десяти мероприятиях деловой повестки форума. На этом экономическом событии также присутствуют представители Молдовы, которая имеет статус наблюдателя в ЕАЭС.

Как отметил Мясникович, по итогам встреч и оценкам экспертов, постепенно будут достигнуты все поставленные задачи союза. Например, по торговле товарами показатели достигли уже порядка 75% от тех ориентиров, которые были поставлены в договоре.

Также, по его данным, цели по услугам и рынку труда достигнуты примерно на две трети (более 60%).

"Несколько отстает финансовый рынок, по оценкам специалистов, это около 40%. В этом плане надо будет приложить дополнительные усилия, чтобы выровнять позиции и двигаться дальше", - пояснил Мясникович.

По его данным, "85% торгуемых товаров охвачены техническим регламентом, что повышает доверие к ЕАЭС".

Кроме того, как рассказал глава ЕЭК, на повестке работы коллегии - вопросы создания совместных компаний и инвестиционной деятельности.

"В ЕАЭС в том числе готовится Соглашение об общем рынке газа, через него планируют создать равные условия для хозяйствующих субъектов", - добавил Мясникович.

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По его данным, одна из конечных целей союза - евразийская программа импортозамещения. А также планируется развивать и дальше Евразийский банк и Евразийский фонд, что может стать местным Всемирным банком.

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