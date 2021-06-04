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Курс валют

Доллар и евро укрепляются: курс на понедельник

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210604/35003818/Dollar-i-evro-ukreplyayutsya-kurs-na-ponedelnik.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 7 июня.

Согласно данным Нацбанка, молдавский лей подешевел по отношению к евро и гривне.

Так, доллар США немного подорожает и установится на отметке в 17,6595 лея.

Сергей Унгуряну.
© Sputnik / Mihai Caraus
Унгуряну: почему курс молдавского лея так упал по отношению к доллару и евро

Евро немного подешевеет и будет торговаться по 21,3785 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на 7 банов, а евро взлетел на 37 банов.

Что касается остальных валют, то 7 июня без изменений окажется российский рубль, который поднимется до 0,2410 лея, украинская гривна подорожает до 0,6478 лея, а румынский лей опустится до 4,3422 в пересчете на нацвалюту.

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