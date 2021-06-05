Вино из Молдовы: имидж страны, проблемы отрасли и пути решения

Жители Молдовы привыкли и любят хвастаться винами, произведенными в республике. Но немногие знают, насколько серьезна ситуация в винодельческом секторе страны и что ждет целую отрасль в будущем.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Проблемы винодельческой области Молдовы довольно серьезные: качество отечественных вин, дисбаланс между предложением местных производителей и спросом на мировом рынке, чрезвычайно низкие цены на продукцию, предназначенную для экспорта, и проблема запасов вин, которые вдвое превышают продажи.

Экс-глава Офиса вина и винограда Молдовы Георгий Арпентин, который сейчас занимает пост председателя комиссии №4 "Питание и здоровье" Международной организации вина и винограда, рассказал в эфире радиостудии Sputnik о проекте по развитию винодельческой отрасли республики "Винная стратегия Молдовы-2030". Документ призван решить проблемы в этом секторе, столь важном для страны, однако до сих пор не утвержден властями.

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Арпентин отметил, что документ разрабатывался местными специалистами в течение полутора лет при участии экспертов со всего мира – от Новой Зеландии до США. Документ направлен в Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, откуда, по словам Арпентина, никакой реакции до сих пор не последовало.

"Мне неизвестны причины. Минсельхоз должен нам ответить", – сказал Арпентин, уточнив, что стратегия еще не утверждена, вероятно, из-за нестабильной политической ситуации.

При этом собеседник отметил, что документ чрезвычайно важен для отрасли. "Проведена четкая диагностика и представлены шаги, которые необходимо предпринять для повышения стоимости молдавского вина. В настоящее время в отрасли нет такого документа, он несанкционирован, возможно, сейчас у правительства есть другие приоритеты в том политическом контексте, учитывая ситуацию с конца прошлого года, что заставило не рассматривать документ", – сказал эксперт.

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Как отметил Арпентин, Молдова – страна, которая много экспортирует. "Если сравнить, что мы производим, с тем, что экспортируем, то мы находимся на первом месте в мире и, несмотря на это, у нас самые низкие цены на отечественные вина на мировом рынке. Это недопустимо. И это серьезный недостаток для наших вин. В проекте стратегии предложены очень точные меры по решению данного вопроса", – добавил эксперт.

Специалист также обратил внимание на урожайность винограда в Молдове.

"Мы не можем быть рентабельными, если у нас маленький урожай, а продаем очень дешево. Урожай винограда влияет на цены и производительность", – сказал Арпентин.

Отсутствие востребованных на рынке сортов

Еще одна серьезная проблема, которую обозначил экс-глава Офиса вина и винограда Молдовы, – отсутствие качественных сортов.

"У нас нет сортов, которые сейчас востребованы на рынке, который все время динамичен. Мы должны следить за этими изменениями и иметь возможность адаптироваться к международному рынку. А это не так просто, потому что сажать виноградные лозы – это инвестиции на 40 лет", – отметил Арпентин.

По его словам, молдавские вина попадают в запасы. И это, как подчеркнул эксперт, довольно большая проблема Молдовы.

"В Европе есть хорошие программы по регулировке спроса и предложения. Как приспособить спрос к предложению? Наше предложение не соответствует спросу на мировом рынке, где потребление вина упало до уровня 2002 года", – сказал собеседник.

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По словам Арпентина, в августе 2020-го у Молдовы в наличии было порядка 17 миллионов декалитров вина, к которым добавились небольшие объемы из прошлогоднего урожая. Урожай 2020-го оказался на 40% ниже, чем в другие годы, из-за засухи. Однако, по словам эксперта, такие показатели могут стать спасением для виноделов.

"В прошлом году мы произвели порядка 10 миллионов декалитров, то есть у нас в запасах 27 миллионов декалитров или 270 миллионов литров. А нам удается продать, по данным прошлого года, всего 140 миллионов литров. Таким образом, у нас на складе в два раза больше вина, чем мы можем реализовать", – отметил собеседник.

Он обратил внимание на то, что проблема с запасами довольно серьезная, и он не видит ее решения, а снижение цен для сокращения объемов на складах, по его мнению, не очень хороший вариант.

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"Наше предложение намного превышает рыночный спрос. Сейчас мы видим, что некоторые (производители вина в Молдове – ред.) приходят на рынок и предлагают цены, которые не выдерживают никакой критики (очень низкие – ред.). Это говорит о том, что в отчаянии, чтобы ликвидировать запасы, люди прибегают к подобным методам (снижение цены – ред.), которые замыкают всю отрасль", – подчеркнул Арпентин.

Чтобы сбалансировать проблему запасов, необходимы механизмы для уравновешивания спроса и предложения, считает эксперт.

В заключение эксперт констатировал, что все эти проблемы создают плохую репутацию молдавского винного сектора на рынке.

"Мы не можем заработать хорошую репутацию молдавского вина, если продаем 30% бутылочного вина, которое хорошего качества, а 70% – наливом, сырьем. Это нереально", – добавил Арпентин.

По его словам, при всех маркетинговых усилиях молдавской стороны невозможно заработать себе хорошую репутацию, если продолжим продавать 70% вина наливом.

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