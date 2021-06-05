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Жилой дом

В Кишиневе взлетели цены на квартиры: в каких районах самое дорогое жилье

© Sputnik / Osmatesco
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210605/35007733/v-kishineve-vzleteli-tseny-na-kvartiry-v-kakikh-rayonakh-samoe-dorogoe-zhile.html

Спустя несколько месяцев затишья на столичном рынке недвижимости снова зарегистрировано повышение цен.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Средняя стоимость одного квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в Кишиневе в мае увеличилась с 520 до 526 евро, а в новостройках – с 653 до 658 евро. При этом в течение трех месяцев цены на жилье не менялись. Таковы данные агентства недвижимости Lara.

Стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах на вторичном рынке в столичном микрорайоне Ботаника в последнем весеннем месяце этого года достигла 638 евро, в Буюканах – 587, в Центре – 673, в Чеканах – 610, в Рышкановке – 623.

Самые дорогие квартиры в Кишиневе: как часто покупают элитное жилье
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Самые дорогие квартиры в Кишиневе: как часто покупают элитное жилье

Цены на квадратный метр двухкомнатных квартир на Ботанике – 587 евро, на Буюканах – 543, в Центре – 606, на Рышкановке – 556, на Чеканах – 554.

В трешке цена квадратного метра на Ботанике составила 491 евро, на Буюканах – 452, в Центре – 519, на Чеканах – 462, на Рышкановке – 495.

В самых просторных квартирах с четырьмя комнатами метр стоит 453 евро в столичном секторе Ботаника, 412 – Буюканы, 476 – Центр, 438 – Чеканы и 473 евро – Рышкановка.

Жилье в новостройках в "белом варианте" обходится куда дороже. К примеру, на Ботанике цена квадратного метра в мае достигла 677 евро, на Буюканах – 655, в Центре – 905, на Чеканах – 592, на Рышкановке – 755.

Прогноз по ценам на недвижимость

Недвижимость будет пользоваться постоянным спросом на рынке вне зависимости от экономической ситуации в стране, но почему цены на недвижимость в Кишиневе растут в период пандемии?

Жилой дом
© Sputnik / Osmatesco
Цены на квартиры в 2021 году: прогнозы экспертов

"За прошедший пандемический год в республике строили и сдавали в эксплуатацию гораздо меньше жилья, чем ранее. В целом же строительный бизнес не развивался за этот год, сектор строительства будто топчется на месте. Просто люди, у которых были сбережения, видят возможность инвестировать деньги в покупку жилья", – пояснил эксперт по рынку недвижимости Николай Остафийчук.

По словам эксперта, именно фактор повышенного спроса на объекты недвижимости спровоцировал рост цен на квартиры в Кишиневе и других городах страны.

Эксперт предполагает, что рост цен на жилье в стране продолжится и в евро, и в леях. Девальвация всех валют, вызванная пандемией, – сопутствующий фактор подорожания недвижимости в Молдове.

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