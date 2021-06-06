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Провал евро и притаившийся доллар: курс валют на начало недели

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210606/35013583/Proval-evro-i-pritaivshiysya-dollar-kurs-valyut-na-nachalo-nedeli.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 7 июня. После выходных большинство основных игроков пятивалютной корзины выйдут слегка помятыми. Евро проиграет порядка 12 банов и закрепится на уровне 21,3785 лея.

Доллар укрепится на три бана – до 17,6595 лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов.

Что касается остальных валют, то 7 июня в небольшом плюсе окажется украинская гривна, которая поднимется до 0,6478 лея. Российский рубль не изменится в цене и будет торговаться по 0,241 лея, а румынский лей несколько сдаст позиции – 4,3422 в пересчете на нацвалюту.

В выходные доллар торгуется по 17,6379 лея, евро – по 21,4963 лея, российский рубль – по 0,241 лея, украинская гривна – 0,6453 лея, а румынский лей – 4,3667 лея.

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