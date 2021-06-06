Кредитно-грантовая зависимость: куда заведут Молдову "легкие" деньги

Читайте в обзоре Sputnik, спасет ли экономику Молдовы финансовая помощь, которую пообещала Еврокомиссия, и не скрываются ли за этим решением подводные камни.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Европейская комиссия одобрила на этой неделе план экономического восстановления для Молдовы в размере 600 миллионов евро. Планируется, что в течение трех лет в республику поступит макрофинансовая помощь в виде грантов и ​​инвестиций, подкрепленных финансовыми гарантиями. Так ли бескорыстна помощь со стороны ЕС, что она подразумевает и что ждет Молдову на грантовом пути, разбирались корреспонденты Sputnik Молдова.

На что собираются потратить в Молдове европейские деньги?

План экономического восстановления для Молдовы будет сосредоточен на пяти основных направлениях, сообщила в Facebook президент Молдовы Майя Санду. Области, в которые намерен инвестировать деньги ЕС, это управление государственными финансами и экономическое руководство, конкурентоспособная экономика, торговля, инфраструктура, образование и занятость на рынке труда, реформа юстиции.

Средства будут предложены европейскими властями на строгих условиях, которые согласованы властями Молдовы с ЕС.

Кредитно-грантовая зависимость

Во многих научных, публицистических работах доказано, что петля или ловушка материальной помощи и кредитов затягивает страны третьего мира, не давая им развиваться – по сути их держат на коротком поводке за счет этих денег. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik озвучил директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

"То есть им диктуют за счет этого те направления, куда они должны развиваться. Естественно, это не те направления, которые позволяют им выйти из кризиса", – отметил собеседник.

По его словам, ловушка постоянных дешевых кредитов приводит страну только к сохранению статуса-кво. "Никому не интересно, чтобы страна развивалась, становилась конкурентом, в том числе некоторым европейским странам на рынках. Всем выгодно сохранить некоторую экономическую резервацию, в которую страны попадают в результате дешевых кредитов либо материальной помощи, которая им выделяется", – сказал аналитик.

Не важно, в каком виде предоставляется помощь – грант или кредит – речь все равно идет о зависимости страны, считает эксперт.

"У гранта есть определенные условия. Есть определенные направления, на которые он выделен. Соответственно, не всегда эти направления приоритетны для государства с точки зрения стратегического развития. Ситуативно – да, проесть – да, но стратегически развивать государство так невозможно", – заявил Добромелов.

Что не так с помощью от ЕС?

Известный российский экономист Михаил Делягин в комментарии радиостудии Sputnik Молдова отметил, что в вопросе с обещанием ЕС выделить Молдове 600 миллионов евро не стоит спешить.

"Во-первых, нужно подождать, потому что есть обещания, а есть конкретные действия. В ситуации жесточайшего бюджетного кризиса, который наблюдается в ЕС, давать кому-то 600 миллионов даже за три года – это достаточно щедро", – сказал Михаил Делягин.

Он обратил внимание на то, что нужно понимать, какие гранты и на что они пойдут, каковы будут инвестиции и во что.

"Мы очень хорошо помним на опыте России, как западная помощь оформлялась в виде кредитов и превращалась в инструмент разрушения экономики, а не поддержки. При этом эти кредиты были инвестиционными и оформлялись как инвестиции, а гранты выделялись на закупку техники у европейских компаний и на оплату европейских специалистов, которые ездили в туристические путевки, жили в пятизвездочных отелях, хорошо питались и произносили какие-то бессмысленные слова", – сказал эксперт.

По его словам, в условиях бюджетного кризиса мы понимаем, зачем Евросоюзу выделять деньги на поддержку своих фирм и специалистов.

"Но если кто-то в Евросоюзе захочет помочь Молдове как стране и как экономике, то это можно сделать без выделения денег вообще – достаточно открыть рынки для молдавских товаров. И тогда не нужно будет тратить ни копейки денег. Тогда Молдова мгновенно воспрянет, потому что будет рынок сбыта. Но об этом речь, насколько понимаю, не идет, не шла и не будет идти никогда", – подчеркнул экономист.

Экономика Делягин: что не так с помощью Евросоюза Молдове

Некоторые эксперты склонны к тому, что взамен за 600 миллионов евро ЕС может что-то потребовать со стороны властей Молдовы. Хотя в документе требование к официальному Кишиневу единственное – обеспечить прогресс структурных реформ в системе правосудия и в области борьбы с коррупцией.

"Я не разделяю опасений этих экспертов, потому что, как понимаю, если Евросоюзу что-то понадобится от Молдовы, то он просто протянет руку и возьмет. Тут совершенно не нужно вступать в какие-то отношения обмена", – отметил эксперт.

План экономического восстановления для Молдовы, принятый Европейской комиссией, устанавливает программу интервенций и инвестиций на общую сумму до 600 миллионов евро, которая будет реализована в период 2021-2024 годов.

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