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Молдавский лей уступил, остальные пошли вверх: курс валют на вторник

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210607/35033973/moldavskiy-ley-ustupil-ostalnye-poshli-vverkh-kurs-valyut-na-vtornik.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 8 июня. После выходных большинство основных игроков пятивалютной корзины улучшат свои позиции.

Евро отыграет сразу 10 банов и закрепится на уровне 21,4757 лея.

Доллар незначительно, но тоже укрепится – до 17,6668 лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов.

Что касается остальных валют, то 8 июня в небольшом плюсе окажется украинская гривна, которая поднимется до 0,6501 лея. Российский рубль немного подорожает и будет торговаться по 0,2425 лея, а румынский лей укрепит позиции – 4,3621 в пересчете на нацвалюту.

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