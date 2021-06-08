Молочные продукты: что мы покупаем в магазинах страны

Насколько полезны для здоровья молочные продукты и какие уловки используют некоторые фермеры, чтобы удовлетворить потребительский спрос и заполнить полки супермаркетов.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. В эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперты рассказали о полезных и вредных качествах молочных продуктов.

Диетолог Луминица Сувейкэ рассказала, что молоко богато кальцием, калием, фосфором, витамином D, A, B12, B2 и белком. Оно защищает от многих недугов и может помочь людям, которые хотят сбросить лишние килограммы.

"Молоко – единственный продукт, который содержит белок, жиры и углеводы – три самых важных для человеческого организма типа соединений. А детям оно необходимо для роста и развития. Я рекомендую употреблять не менее трех молочных продуктов в день", – отметила Сувейкэ.

При этом диетолог уточнила, что многие производители используют сухое молоко и химические соединения, чтобы продукт можно было хранить в холодильнике более длительный период времени: это очевидный показатель того, что молоко не является натуральным, и употребления такого продукта следует избегать.

© Sputnik / Rodion Proca Луминица Сувейкэ

Сувейкэ подчеркнула, что срок хранения натурального молока не может превышать трех дней.

Другой эксперт, экономист Анатолий Игнат ранее заявил Sputnik Молдова, что в большинстве случаев многие крупные предприятия страны используют даже не сухое молоко в производстве, а добавляют пальмовое масло в сметану, масло, сыр и другие продукты, что очень вредно для человеческого организма при постоянном употреблении.

"Один из защитников производителей молока сказал мне, что помимо пальмового масла в продукты добавляются многие другие вредные вещества, улучшающие вкус. Это особенно касается одной из крупнейших молочных компаний, которая оказалась замешанной в крупном скандале несколько лет назад ", – рассказал Игнат.

© Sputnik / Mihai Caraus Анатолий Игнат

По мнению собеседника Sputnik, животноводческий сектор Молдовы находится на грани разорения: из более чем тысячи молочных предприятий, действующих в стране в 1990-е годы, сейчас насчитывается около 100 ферм.

Основная причина такого положения дел, по словам молочных фермеров, – это отсутствие поддержки со стороны властей. Ситуация резко ухудшилась после 2019 года, когда дождь и град уничтожили урожай. Последовал 2020 год, год пандемии и сильной засухи.

Чтобы справиться с кризисом, фермеры ищут поддержки и участия государства: просят предоставить льготные кредиты с низкой процентной ставкой и увеличить сроки их выплаты.

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