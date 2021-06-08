Генпрокуратура проверит законность закупки электроэнергии из Украины

В прокуратуре решили проверить обстоятельства закупки электроэнергии для нужд Молдовы в 2008 году.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Генеральная прокуратура проверяет законность заключения в 2008 году договора на поставку электроэнергии в Республику Молдова из Украины. Проверка началась 5 мая 2021 года, после того как генеральный прокурор Александр Стояногло отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по этому факту. Постановление было издано в 2017 году Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам, сообщают в Генпрокуратуре.

"Процессуальные действия происходят в результате появления новых значимых обстоятельств, в настоящее время Генеральная прокуратура ведет сбор необходимых доказательств для судебного разбирательства по делу", — говорится в пресс-релизе ведомства.

В прокуратуре отмечают, что соответствующее решение было вынесено 7 июня Кишиневским судом на основании постановления Генерального прокурора о возобновлении уголовного процесса.

В настоящее время следствие ведется in rem, без присвоения кому-либо процессуального статуса по данному делу.

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