Национальный банк Молдовы принял решение: что изменится

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) сохранил на уровне 2,65% базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики. Такое решение принял исполнительный комитет структуры на заседании во вторник.

Не изменились и процентные ставки по кредитам и депозитам overnight – 5,15% и 0,15% годовых соответственно.

Норма обязательных резервов из средств, привлеченных в молдавских леях и неконвертируемой валюте, осталась на уровне 26% от расчетной базы, а норма обязательных резервов из средств, привлеченных в свободно конвертируемой валюте, – 30% от расчетной базы.

Как пояснили в Нацбанке, это решение поддерживает ранее принятые стимулирующие денежно-кредитные условия, которые благоприятны для развития внутреннего спроса, процесса кредитования и экономической активности в целом.

"В то же время восстановление экономики все еще хрупкое на фоне неопределенности, связанной с последующим развитием пандемии и шоков со стороны предложения, продиктованных внешней средой. Последние частично компенсируются умеренным внутренним спросом в контексте слабой налоговой динамики на последующий период", – уточнили в НБМ.

В последний раз Нацбанк менял базисную ставку рефинансирования 6 ноября, когда она была уменьшена с 2,75% до 2,65% годовых и достигла своего исторического минимума.

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